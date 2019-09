Ersen kann Breuna nicht stoppen

Hofgeismar/Wolfhagen – Durch die Niederlage in Sand büßte Schauenburg den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisoberliga ein, den jetzt wieder Wolfhagen II einnimmt. Spitzenreiter bleibt Reinhardshagen.

Breuna gewinnt in Ersen

Der TSV Ersen ist in der Fußball-Kreisoberliga nach drei Siegen im Nachbarschaftsderby gegen die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen mit 0:3 gestoppt worden.

Aber selbst gegen das Spitzenteam aus dem angrenzenden Wolfhager Land hielt sich Ersens Defensive sehr wacker. Erst in der Schlussphase fielen die Treffer zum 2:0 und 3:0 für die SG. Vorher hatte das Team von Ex-SG-Trainer Kai Lipphardt die Partie sehr offen gehalten, wenn auch der Absteiger mehr Spielanteile hatte. Aber besonders in der ersten Halbzeit fiel den Vereinigten auch nicht viel ein. Eine Chance von Silas Wolff nach bereits fünf Minuten, mehr hatte Ersens Pressewart Jonathan Albrecht nicht notiert. Für die eigene Mannschaft sogar auch eine Torchance durch Jonas Bringmann nach einer halben Stunde.

Mehr Druck machten die Wolff-Vereinigten ab der 50. Minute. Nun musste Ersens Schlussmann Marcel Kutschka bei Fernschüssen von Marvin Wolff und Dittmer sein Können aufbieten. Es brauchte einen Standard für die Gäste um endlich eine Lücke zu finden. Marvin Wolff verwandelte einen Freistoß links unten zum 0:1. Erst fünf Minuten vor dem Ende die Vorentscheidung mit dem 0:2 von Jacob Dittmer. Dem ließ der eingewechselte Jonas Häusling auf Vorlage von Rinat Kabykenov noch das 0:3 folgen. Eine große Chance hatte Ersen vorher durch Christoph Denecke (76.) gehabt.

Kein Sieger im Sauertal

Mit 1:1 (1:1) trennten sich der Tuspo Grebenstein II und FC Oberelsungen in der Fußball-Kreisoberliga und konnten damit keine großen Sprünge in der Tabelle machen.

Die Tuspo-Reserve begann ganz stark in dieser Partie. Jannik Kleinschmidt und zweimal Jonas Budalic hätten schon in der Anfangsphase für die Führung sorgen müssen. Der FC ließ den also Gegner erst einmal austoben, um dann eiskalt mit der ersten Chance zuzuschlagen.

Nach einem Freistoß von Hendrik Fenner war die Grebensteiner Abwehr nicht im Bilde und Oberelsungens Florian Grebe nutzte dies zut Führung. Das sorgte für einen Riss im Spiel der Heimmannschaft, die auf ihren Torjäger Erik Maiterth verzichten musste, sich aber mit Hannes Drube und Kleinschmidt verstärkt hatte.

Die Elsinger hätten nachlegen können, zweimal hielt Schlussmann Lukas Bangert die Grebensteiner Farben im Spiel und so kamen die Gastgeber noch im ersten Durchgang zum Ausgleich. Nach einem Pass aus dem zentralen Mittelfeld traf Jonas Budalic zum 1:1 in der 43. Minute.

In der zweiten Halbzeit war die Elf von Trainer Harald Westermann aber durchgehend tonangebend, der FC konnte sich diesmal auch nach der anfänglichen Drangphase nicht mehr befreien. Westermann sprach von der besten Saisonleistung seiner Mannschaft, nur der finale Abschluss zum Siegtreffer wollte einfach nicht gelingen. Lukas Grunewald und Julius Schmidt seien beispielhaft genannt für die vielen Chancen, die ausgelassen wurden.

„Heute haben wir zwei Punkte liegen gelassen“, meinte Westermann und so sind es nur fünf Zähler aus den letzten fünf Partien für die Gruppenligareserve. „Wir treten auf der Stelle“, bilanziert der Trainer. Der FC ist ergebnistechnisch im Aufwind und hat den einstelligen Tabellenplatz gehalten.

Wolfhagen II lässt Deisel keine Chance

So deutlich wie diesmal war der Unterschied zwischen dem FSV Wolfhagen II und dem TSV Deisel in gemeinsamen A-Liga-Jahren nicht. Mit 7:0 (2:0) setzte sich die Gruppenligareserve im Duell der Neulinge durch. Beim TSV fehlte Trainer Jan Baruschka als Abwehrorganisator und Torjäger Marco Stübener.

Nach sechs Minuten die FSV-Führung durch Sebastian Großmann, auf Vorlage von Kratzsch. Dann konnten die Gäste eine ausgeglichene Partie erzwingen und mussten aber dennoch das 2:0 von Can Karahan, der einen Lattenschuss von Großmann einköpfte, noch vor der Pause schlucken.

Spätestens nach den nächsten beiden Treffern gaben sich die Gäste auf. Das 3:0 von Großmann per Kopf hatte Ritter mit einem Freistoß vorbereitet. Mit einem Lupfer über den Torhüter, sorgte Karahan, auf Vorarbeit von Kaiser, für das 4:0. Zweimal Mose Gevaketashvili (84., 87.) und Celil-Can Güney (87.) trafen im Minutentakt zum Kantersieg.

Weidelsburger Höhenflug hält an

Die FSG Weidelsburg hat sich in der Fußball-Kreisoberliga durch einen 4:2 (4:0)-Erfolg gegen TSV Immenhausen als Verfolger der Spitzengruppe eingereiht.

Das war in der ersten halben Stunde eine ganz starke Vorstellung der Vereinigten, die endlich mal wieder vor eigenem Publikum richtig überzeugten. Nach neun Minuten verwertete Severin Ohr eine Flanke von Benjamin Kimm zum neunten Saisontreffer. Mit einem Doppelschlag zog die FSG schon früh davon. In der 13. Minute traf Niklas Jacob auf Vorarbeit von Marius Crede zum 2:0 und das 3:0 gelang Jakob quasi im nächsten Angriff, diesmal hatte Kimm wieder vorbereitet. Dann hatte Immenhausen etwas Ruhe und dennoch fiel noch das 4:0 im ersten Abschnitt – nach einem abgefälschten Schuss von Waldemar Mezler an der Strafraumgrenze.

Aber dieses Tempo konnte die FSG nicht beibehalten, es war zwar nicht so, dass sie unter Druck der Gäste geraten wäre, aber die Partie verflachte doch insgesamt ziemlich.

So konnten die Immenhäuser das Ganze etwas erträglicher gestalten. Max Busch traf eine Viertelstunde vor Abpfiff zum 4:1. Dann holte Nils Hellwig noch einen Strafstoß heraus (83.). Stefan Bachmann ließ sich diese Chance nicht entgehen. FSG-Keeper Matthias von Knebel war machtlos. Immerhin seit drei Spielen ist die FSG nun unbesiegt.

Spitzenreiter schlägt Schlusslicht 3:0

Der Tabellenführer SG Reinhardshagen löste seine Aufgabe in der Kreisoberliga souverän mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg gegen Kellerkind FSV Dörnberg II.

Viel Spielfreude von Beginn an bei den Vereinigten. Die FSV_Reserve sorgte in der ersten Halbzeit nur einmal für Gefahr, als Marius Becker einen Weitschuss parieren musste. Aber bis zu 41. Minute musste sich die SG gedulden, ehe Mirko Hamel nach einem Freistoß von Schuldes zum 1:0 abstaubte. Außerdem gab es noch einen Pfostentreffer von Rickard Nemeth im ersten Abschnitt.

Zwar auch mit Leerlauf in der zweiten Halbzeit, reichte es aber dennoch für die Fraahs-Elf noch zu einem Doppelpack von Torjäger Jan Paar (66., 77.). SG-Keeper Becker musste auch in den zweiten 45 Minuten nur einmal eingreifen.

Sand II gewinnt in Schauenburg

Die SG Schauenburg hat in der Kreisoberliga das Verfolgerduell gegen den SSV Sand II mit 1:2 (0:1) verloren.

Viel zu frei kam Christoph Simm nach zehn Minuten zum Torschuss vor dem 0:1. Doch bis zur Pause musste für die SG schon der Ausgleich her, doch zweimal Siciliano und vor allem Kues, frei fünf Meter vor dem Tor, versiebten ihr Chancen. Nur durch einen Freistoß von Luka Riehl kamen die Vereinigten zum Erfolg. Ansonsten war SSV-Keeper Mats Knierim, der mehrfach Alleingänge der Schauenburger vereitelte, einfach nicht zu bezwingen. Nach einem Konter traf Georgios Bezas kurz vor Schluss zum SSV-Sieg.