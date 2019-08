Ersen schlägt Deisel 1:0

Schauenburg am Sonntag Gast in Reinhardshagen

+ Im Einsatz: Ersen, in der Mitte Leon Reichhardt tritt bereits heute gegen Deisel an. Luca Knippschild (rechts) und Rene Melbert müssen am Sonntag mit Oberelsungen zum FSV Wolfhagen II. Foto: Rieß

Nachdem am Freitag der TSV Ersen durch einen 1:0-Sieg über Deisel auf den fünften Platz vorrückte, geht es am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga weiter.