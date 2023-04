Erst Derby, dann Weinberg

Von: Raphael Wieloch

Teilen

Johanna Hildebrandt © Raphael Wieloch

Calden – Hinter Mario Schneider liegt die erste „richtige“ Trainingswoche. Der neue Coach von Frauenfußball-Regionalligist TSV Jahn Calden hatte das Team vergangene Woche übernommen, nachdem sich die Wege des Klubs und des bisherigen Trainers Patrick Gries nach nur fünf Monaten überraschend getrennt haben. Schneiders erster Eindruck: „Es hat viel Spaß gemacht. Die Mädels wollen gefordert werden und sind sehr willig.“

Wille ist ein gutes Stichwort, denn dieser ist am verlängerten Wochenende im besonderen Maß vonnöten. Zunächst gastiert Calden am Samstag (14 Uhr) bei Hessen Wetzlar, um zwei Tage später (ebenfalls 14 Uhr) bei Spitzenreiter Weinberg vorstellig zu werden. Klingt anstrengend, wird es mit Sicherheit auch. Aber gerade mit Blick auf die nächste Saison, in der sich Calden wieder weiter vorne einreihen möchte, ein ordentlicher Gradmesser.

„Wir wollen uns schon mit den Besten messen. Deswegen ist das Spiel in Weinberg ein Highlight“, sagt Schneider, der bei der 2:3-Niederlage im Hinspiel dabei war – allerdings noch als Zuschauer. Aber auch das vorherige Derby bei Tabellennachbar Wetzlar wird aller Voraussicht nach kein Spaziergang. „Wetzlar spielt kompakt und schnell in die Spitze. Da müssen wir aufpassen“, studierte Schneider bereits das vorhandene Videomaterial, um sich auf die kommenden Gegner vorzubereiten.

Unabhängig davon wird der 51-Jährige, der zuletzt Gruppenligist VfL Kassel trainiert hatte und gerade im Jugendbereich einiges an Erfahrung aufweisen kann, wieder auf Insa Fischer zurückgreifen können. Die Innenverteidigerin, die unter der Woche noch an einem Marathon teilgenommen hatte, fehlte bei Schneiders Debüt gegen den KSC (2:2) und wird sicher wieder eine Option für die erste Elf sein.

Etwas Sorgen bereitet Schneider hingegen die Personalie Lena Wiegand. Die offensive Mittelfeldspielerin, die beim 2:2 im Hinspiel gegen Wetzlar noch getroffen hatte, hat derzeit mit einem angeschwollenen Knie zu kämpfen und wird in beiden Partien wahrscheinlich nicht mitwirken können. „Da wollen wir kein Risiko eingehen“, sagt Schneider.

Ansonsten wird es wohl einmal mehr auf Angreiferin Johanna Hildebrandt ankommen, die in den letzten vier Pflichtspielen neunmal (!) knipste und insgesamt 15 Ligatore auf dem Konto hat. (Raphael Wieloch)