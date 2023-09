Erster Spieltag, längste Fahrt

Von: Raphael Wieloch

Teilen

Neue Nummer eins: Johanna Rathke. © Raphael Wieloch

Calden – Für die Fußballerinnen des TSV Jahn Calden wird es wieder ernst, am Sonntag (12 Uhr) beginnt die neue Saison. Und direkt zum Auftakt wartet auf den Regionalligisten die weiteste Fahrt. Etwa 1000 Kilometer werden die Schützlinge um Trainer Mario Schneider zurücklegen, um im besten Fall drei Punkte bei Wacker München zu entführen. Bei dieser Strecke lohnt es sich, bereits einen Tag früher anzureisen und den Vorabend im Hotel zu verbringen.

Eine weitere Torfrau: Nadine Schwarzkopf. © Raphael Wieloch

Die Vorbereitung

„Die Vorbereitung ist gut gelaufen“, meint Coach Schneider, der einerseits auf die vorwiegend positiven Testspielergebnisse und andererseits auf die Entwicklung der Neuzugänge verweist. Ansonsten legte Schneider den Fokus auf eine stabilere Abwehr. Mit Blick auf die 43 Gegentore aus der Vorsaison eine sinnvolle Maßnahme. „Hier haben wir Abläufe eingeübt. Da ist es mir wichtig, dass wir festes Personal in der Viererkette haben, damit sich die Sache schneller einspielt.“

Kam aus Gütersloh: Nora Willeke. © Raphael Wieloch

Die neue Abwehrchefin

In diesem Zusammenhang hat sich Schneider inzwischen festgelegt. „Esma Özdemir wird unsere neue Abwehrchefin“, so der 51-Jährige, der Özdemir ein gutes Stellungs- und Kopfballspiel sowie Schnelligkeit und hervorragendes Timing attestiert. Die 26-Jährige, die zuletzt im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kam, wird zusammen mit Johanna Schäfer die Innenverteidigung bilden. Dafür rückt Insa Fischer auf die Sechserposition vor.

Spielte in der Jugend für Calden: Hanna Krohne. © Raphael Wieloch

Die Neuzugänge

Sechs neue Spielerinnen geben Mario Schneider mehr Möglichkeiten. „Alle Mädels haben sich toll eingefügt“, freut sich der Caldener Trainer, der mit Johanna Rathke eine neue Nummer eins hat. Die 20-jährige Torfrau kam in der Sommerpause vom ATS Buntentor (Bremen) und begeistert Schneider unter anderem mit ihrer Strafraumbeherrschung und ihrer körperlichen Präsenz.

Aber auch in den übrigen Neuzugängen sieht Schneider eine Menge Potenzial. „Alle neuen Spielerinnen sind sehr gut ausgebildet. Ob sie uns sofort weiterhelfen können, müssen wir – gerade mit Blick auf das Alter – aber einfach abwarten.“

Neuzugang aus Großenenglis: Laura Festor. © Raphael Wieloch

Der Gegner

„Wacker ist schwer zu bespielen“ ist sich Schneider sicher und ergänzt: „Das ist eine körperlich sehr präsente Mannschaft, die es häufig mit langen Bällen hinter die Kette probiert. Außerdem müssen wir auf die Standardsituationen aufpassen.“

In der Vorsaison gab es in München ein böses Erwachen. 0:3 hieß es damals und der Trainer noch Patrick Gries. Auf dem heimischen Kaiserplatz hingegen überzeugte Calden und besiegte den Tabellendritten der Vorsaison mit 2:0. Kapitänin Sharon Braun und Johanna Hildebrandt erzielten die Tore. Braun, die beruflich aktuell stark eingebunden ist und dadurch Teile des Trainings verpasst hat, wird am Sonntag mit von der Partie sein. (Raphael Wieloch)

Ebenfalls aus Großenenglis: Leticia Pfaff. © Raphael Wieloch