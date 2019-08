Erstes Auswärtsspiel für den Tabellenführer

Grebenstein – Hält die weiße Weste des Tuspo Grebenstein in der Fußball-Gruppenliga auch im Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Rothwesten an? Es ist das erste Auswärtsspiel nach bislang drei Heimpartien.

Der TSV dürfte der schwerste der bisherigen Gegner sein. In der Vorsaison wurde der sofortige Wiederaufstieg in die Verbandsliga mit dem dritten Platz verpasst. In den ersten drei Spielen trumpften die Rothwestener mit den Auswärtssiegen in Wolfhagen (4:1) und beim mit namhaften Spielern gespickten Aufsteiger BC Sport Kassel (1:0) für Furore. Die Heimpremiere ging hingegen mit 3:6 gegen Hessen Kassel II gründlich daneben. Vorne ist der TSV mit Eltioni Pietri, Igor Losic und Nikolaj Eckhardt, die zusammen zehn Tore erzielten, stark besetzt.

Tuspo-Trainer Mikaeil Shihni hat Respekt vor den vielen verbandsligaerfahrenen Spielern des TSV, geht aber nach den drei Siegen zuversichtlich in die Partie: „Wir wollen auch dort unser Spiel durchziehen.“

Verlass war in den bisherigen Spielen auf der Offensivabteilung, die mit 15 Treffern die Torfabrik der Liga ist. Diese Tore teilen sich das Angriffsduo Manuel Frey und Leon Ungewickel sowie die offensiven Flügelspieler Steffen Fried und Jannik Kleinschmidt. Gegenüber dem letzten 4:2-Sieg über Heiligenrode kann Shihni wieder auf die beiden defensiven Mittelfeldspieler Jörn Metzner und Steffen Kowalski zurückgreifen: „Mit ihnen haben wir wieder mehr personelle Alternativen.“

In Rothwesten wird der Tuspo auf drei alte Bekannte treffen, die eine erfolgreiche Zeit in der Verbandsliga prägten. Sebastian Trabner ist eine wichtige Stütze der Abwehr, Kevin Seeger gehört dem Mittelfeld an und Angreifer Sebastian Ullrich ist noch ohne Einsatz.

Da ihre Zeit beim Tuspo aber schon einige Jahre zurückliegt und sich der Grebensteiner Kader in dieser Zeit doch erheblich geändert hat, ist diese Partie für beide Mannschaften Neuland. zmw