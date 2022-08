Erstes Pflichtspiel der neuen Saison

Von: Michael Wepler

Die erste Runde im DFB-Pokal steht auf dem Programm: Am Sonntag empfängt der TSV Jahn Calden mit Sophie Waldherr (rechts) den TSV Alemannia Freiburg-Zähringen. © Raphael Wieloch

Calden – Zwei Wochen vor dem Start in der Frauenfußball-Regionalliga steht für den TSV Jahn Calden das erste Pflichtspiel an. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals empfangen die Caldenerinnen am Sonntag (13 Uhr) auf dem Kaiserplatz den TSV Alemannia Freiburg-Zähringen. Hierzu gibt es folgende Stichpunkte:

Der Wettbewerb

Der DFB-Pokal ist ein beliebter Wettbewerb der Caldenerinnen, die insgesamt sechsmal den Hessenpokal gewannen und sich damit für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals qualifizierten. Fragwürdig verlief indes das letzte Hessenpokalfinale. Mitten in der freien Zeit nach dem Ende der Ligaspiele musste sich der TSV noch einmal auf das Finale gegen Eintracht Frankfurt III vorbereiten, um dann zu einem kampflosen Sieg zu kommen, weil die Eintracht kurz zuvor abgesagt hatte.

Der Gegner

Der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen hat sich erstmals als Verbandsligist für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert. In der Verbandsliga Südbaden verlief es allerdings eher durchwachsen. Mit sieben Siegen, fünf Unentschieden und 14 Niederlagen gelang nur knapp der Klassenerhalt. Dennoch warnt Jahn-Trainer Ludwig Anders davor, den Gegner zu unterschätzen: „Gerade im DFB-Pokal darf man kein Spiel gegen einen unterklassigen Gegner zu leichtnehmen.“

Die Vorbereitung

Begann mit einem 2:2 beim West-Regionalligisten Siegen und einer 0:2-Niederlage beim Regionalligisten Gütersloh II. Es folgten ein 9:1-Sieg beim Verbandsligisten Göttingen und ein 1:0-Sieg auf eigenem Platz gegen Gütersloh II. Höhepunkt der Vorbereitung war am letzten Wochenende der dreitägige Aufenthalt in München mit dem Testspiel beim Zweitligisten FC Bayern München II. Bei diesem ambitionierten Gegner schlugen sich die Caldenerinnen bei der 1:3-Niederlage recht achtbar. „Die Vorbereitung verlief trotz einiger Ausfälle sehr positiv. Gerade die jungen Spielerinnen wie Paula Johanna Meyer, Lena Stockfisch, Franziska Koch und Nina Dietrich haben sich weiterentwickelt,“ zog Anders ein positives Fazit.

Die Personallage

Bis auf Franziska Koch steht Anders in der ersten DFB-Pokalrunde der komplette Kader zur Verfügung. (Michael Wepler)