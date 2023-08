Espenau feiert 1:0 - SG kritisiert Schiri

Von: Joachim Hofmeister

Teilen

Das 0:1 ist unterwegs: Jonah Ganss bugsiert den Ball ins eigene Netz. Espenaus David Sandrock geht dabei zu Boden und verletzt sich. Zum Entsetzen der Gäste sieht der Reinhardshäger auch noch die Gelbe Karte. © Joachim Hofmeister

Hohenkirchen – Das Derby in der Fußball-Gruppenliga zwischen dem SV Espenau und der SG Reinhardshagen endete vor 190 Zuschauern 1:0 (0:0). Während die Freude im Lager des Aufsteigers über den zweiten Saisonsieg und die Punkte sechs, sieben und acht sehr groß war, kritisierten die Gäste besonders die Leistung von Schiedsrichter Niklas Rüddenklau.

„Das war eine absolute Frechheit“, sagte Patrick Fraahs und bezog sich auf gleich mehrere Entscheidungen, in denen der Unparteiische seine Mannschaft vermeintlich benachteiligt hatte. Der SG-Trainer beanstandete neben einigen falschen Einwurf- und Eckstoßentscheidungen die Verwarnung gegen seinen Kapitän Jonah Ganss, die Gelb-Rote Karte gegen Christian Ritter und eine zu kurze Nachspielzeit. Für mächtig Aufregung sorgte die Hinausstellung in der 76. Minute. „Die Gelb-Rote Karte war für mich ein Witz“, schimpfte Fraahs.

Was war passiert? Rüddenklau schickte Ritter vom Feld, weil dieser seinen Körper und das rechte Bein gegen den am Ende zu Boden gehenden SV-Spielführer Nico Weller gestellt haben soll. „Wenn dem so war, hätte Christian laut den Regeln Rot sehen müssen“, so die Überzeugung von Fraahs.

Der Unparteiische vom TSV Ersen wertete die Situation nahe der Mittellinie nach eigenen Angaben nicht als Tritt, sondern als unsportliche Provokation.

„Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da gesehen hat“, gab der 25-jährige Ritter kopfschüttelnd zu Protokoll. „Ein Kontakt war da, die Entscheidung allerdings extrem hart“, sagte Weller und fügte schmunzelnd an: „Ich habe mich nach der Berührung theatralisch fallen lassen.“

Zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeber 1:0. Torschütze war aber nicht ein Espenauer Spieler, sondern Jonah Ganss, der im Laufduell mit David Sandrock den Ball ins eigene Netz schoss (63.). Der SV-Stürmer verletzte sich beim Zweikampf und musste ausgewechselt werden. Für Ganss gab es eine Verwarnung obendrauf. Fraahs rieb sich verwundert die Augen. Es war eine von insgesamt acht Gelben Karten gegen Reinhardshagen. Zwei waren es aufseiten des Aufsteigers. In Unterzahl drängten die Gäste auf den Ausgleich. Die besten Chancen besaß Jan Paar. Der Angreifer scheiterte jedoch im Doppelpack am gut aufgelegten Espenauer Schlussmann Marvin Schmitt (82.).

Zuvor hätten Weller (78.) und Jonah Uhl (73.) auf 2:0 stellen können.

In der Nachspielzeit warf Reinhardshagen alles nach vorn, doch ein Treffer gelang der SG nicht mehr.

Rüddenklau hatte aufgrund einiger Unterbrechungen drei Minuten Verlängerung der Spielzeit angezeigt. „Letztendlich waren es aber sechs Minuten“, so der Ersener. (Joachim Hofmeister)