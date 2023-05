7:1 – Espenau lässt Tore sprechen

Weser/Diemel problemlos gegen Sand II – Balhorn bezwingt Obermeiser/Westuffeln

+ © Joachim Hofmeister Das 3:0 für Espenau ist gefallen: Nico Weller (links) und Benedikt Sandrock freuen sich im Regen über den Treffer von David Sandrock (rechts). © Joachim Hofmeister

Hofgeismar/Wolfhagen – Der SV Espenau baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisoberliga drei Spieltage vor dem Saisonende durch das 7:1 gegen Ersen auf sieben Zähler gegenüber Weidelsburg aus.

Der neben Ersen ebenfalls akut abstiegsgefährdete Mannschaft des SSV Sand II hatte beim 0:6 gegen Weser/Diemel auch nichts zu bestellen. Der dritte im Bunde aus dem Trio am Tabellenende, FSV Dörnberg II, musste sogar zum zweiten Mal in dieser Spielzeit die Punkte kampflos abgeben, gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen trat die Verbandsligareserve erneut nicht an. Die SG wahrte ihre Chancen auf den zweiten Platz. Balhorn setzte sich gegen Obermeiser/Westuffeln mit 2:1 durch.

SV Espenau - TSV Ersen 7:1 (2:0). Selbst der Halbzeitstand von 2:0 schmeichelte den ohne ihren besten Akteur, Ioannis Mitrou, angetretenen Ersern. Die Gelb/Schwarzen waren deutlich unterlegen. Nico Weller (6. und 21.) traf zweimal bis zur Pausenerfrischung. Vor dem Strafstoß zum 2:0 war David Sandrock gefoult worden. Der machte seine obligatorischen Treffer nach der Pause in der 51. und 60. Minute. Seinen dritten Treffer verpasste David Sandrock jedoch, als er nach dem 5:0 von Jan Schleiden (66.) einen Foulelfmeter vergab.

Beste Stimmung herrschte auf den Rängen in Hohenkirchen, als Publikumsliebling Oliver Scheibe mit einem Schuss wie ein Strich in der 72. Minute auf 6:0 erhöhte und die Kunde über den Ausgleich von Deisel gegen SV-Verfolger Weidelsburg die Runde machte. Da ließen sich die Chrupek-Schützlinge nicht bitten und setzten noch das 7:0 (80.) von Leon Brinkmann drauf.

Wenn es auch nur statistischen Wert hatte, aber das Ehrentor für den TSV war sehenswert. Robert Patas düpierte in der 87. Minute zunächst zwei Gegenspieler und lupfte dann das Spielgerät gefühlvoll über SV-Keeper Marvin Schmitt.

SSV Sand II - SG Weser/Diemel 0:6 (0:2). Zunächst durchaus im Rahmen konnte sich die SSV-Zweitvertretung präsentieren. Doch mit dem 0:2 durch die Tore von Oliviera Chavez (27.) und Moritz Ziegler (40.) waren die nach vorne harmlosen Gastgeber schon zur Pause geschlagen. Bitter wurde es dann wieder, als die Kraft bei den teilweise mit Alte-Herren-Spielern angetretenen Gastgebern schwand. In den letzten 20 Minuten hatte die Spielgemeinschaft leichtes Spiel. Joey Maihack erzielte das 0:3 nach 71 Minuten.

In den letzten fünf Minuten schlug der Aufsteiger, der noch einen einstelligen Tabellenplatz erreichen will, noch drei Mal zu. Marcel Peters (85.), Maihack (89.) und Kai Schulz (FE., 90.) trugen sich noch in die Torschützenliste ein.

SV Balhorn - SG Obermeiser/Westuffeln 2:1 (2:0). Diesmal stimmte das Ergebnis wieder beim SVB, der in der ersten Halbzeit überzeugte und den Grundstein zum Erfolg legte. Schon nach fünf Minuten das 1:0 (5.) durch Dennis Moskaltschuk, gegen Obermeiser/Westuffeln trifft er öfter und das hätte er auch diesmal noch ausbauen können, aber kurz vor dem Halbzeitpfiff verschoss er einen Strafstoß. Es wäre das 3:0 gewesen, weil Marius Hehr, nach feiner Vorarbeit von Edmund Borgardt in der 25. Minute das 2:0 erzielt hatte.

So kamen die Platzherren nach dem Anschlusstreffer von Florian Bosse (65.) noch mal etwas ins Schwimmen, hätten aber bei Konterchancen schon alles klar machen können.

Heute Abend: Am heutigen Montag stehen sich im Rahmen eines Nachholspiels der Tuspo Grebenstein II und die TSV Immenhausen gegenüber. Anpfiff im Grebensteiner Sauertalstadion ist um 19 Uhr. (Ralf Heere)