Espenau am Ziel angekommen

Von: Raphael Wieloch

Teilen

Völlig aus dem Häuschen: Die Espenauer Spieler freuen sich über das späte Tor zum 2:1 und fallen Kapitän Nico Weller (Dritter von links) in die Arme. © Raphael Wieloch

Hohenkirchen – Es ist amtlich: Der SV Espenau hat sich am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga gesichert. Im Spitzenspiel gegen Verfolger FSG Weidelsburg setzten sich die Espenauer mit 3:1 (1:1) durch und steigen damit erstmals in der Vereinshistorie in die Gruppenliga auf.

Entsprechend kurz angebunden war nach der Partie ein in Sekt getränkter Jaroslaw Chrupek:. „Wir haben verdient gewonnen und sind verdient Meister geworden. Punkt.“ Der Espenauer Trainer hatte richtig Lust auf Feiern – und seine Mannschaft und der Großteil der rund 300 Zuschauer sowieso.

Und weil die Weidelsburger zunächst nicht den Eindruck erweckten, einen auf Spielverderber machen zu wollen, deutete vieles auf einen aus Espenauer Sicht entspannten Nachmittag hin. Denn der Spitzenreiter gab den Ton an. Und die Belohnung für den von Beginn an hohen Aufwand gab es bereits nach sieben Minuten. Linksverteidiger Oliver Scheibe setzte sich stark durch, flankte auf den zweiten Pfosten, wo David Sandrock alleingelassen einschob.

Das ging alles viel zu schnell für die Gäste, die in der ersten halben Stunden permanent in der Defensive beschäftigt waren. Und Glück hatten, dass es zunächst kein zweites Mal klingelte. David Sandrock (17.) und Jonah Uhl (23.) verpassten das zu diesem Zeitpunkt längst überfällige 2:0. Und dann folgte der Schock. Mit dem ersten richtigen Ausflug nach vorne gelang Weidelsburg in Person von Niklas Jacob der Ausgleich (32.) – und niemand auf dem Sportplatz wusste warum. Und da David Sandrock kurz darauf eine hundertprozentige Tormöglichkeit liegen ließ, ging es mit dem 1:1 in die Kabinen.

Dieses Ergebnis hätte Espenau am Ende sogar für den Titelgewinn gereicht. Und weil der zweite Durchgang wesentlich ausgeglichener war, wurde ein Unentschieden mit zunehmender Spieldauer immer wahrscheinlicher. Weidelsburg investierte nun mehr ins Spiel und setzte regelmäßig Nadelstiche. Wirklich zwingend wurde es allerdings nicht.

Dafür schalteten die Espenauer in der Schlussphase wieder einen Gang hoch. Jonah Uhl aus der zweiten Reihe (70.) und der inzwischen eingewechselte Alexander Klindworth (74.) aus spitzem Winkel verpassten die wiederholte Führung. Für die zeigte sich schlussendlich der Chef höchstpersönlich, Kapitän Nico Weller, verantwortlich, der nach einem feinen Steilpass die Nerven behielt und Weidelsburgs Torwart Marc Feil keine Chance ließ (89.). Anschließend brachen in Hohenkirchen alle Dämme. Es wurde laut. Und die Meisterschaft war in trockenen Tüchern.

Das letzte Wort hatte in der Nachspielzeit Klindworth, der fein freigespielt worden war und überlegt ins lange Eck abschloss (90. +1). Danach war Schluss. Und alles angerichtet für eine historische Meisterfeier. (Raphael Wieloch)