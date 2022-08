Espenau startet mit Heimspiel

Von: Ralf Heere

Auf geht’s: Der SV Espenau mit Kapitän Nico Weller (rechts, hier gegen Grebensteins Oliver Heckmann) startet gegen Dörnberg II in die neue Saison. © Reinhard Michl

Hofgeismar/Wolfhagen – Mit fünf Partien startet die Fußball-Kreisoberliga offiziell am Sonntag in die neue Saison. Die SG Obermeiser/Westuffeln hat mit dem 5:1 im Auftaktspiel gegen Dörnberg II schon einmal eine Duftmarke gesetzt und dürfte nur schwer von der ersten Tabellenspitze zu verdrängen sein. Aufsteiger SG Weser/Diemel startet in Oberelsungen. Wolfhagen II, Immenhausen und Deisel beginnen erst nächste Woche.

FC Oberelsungen - SG Weser/Diemel (-), Sonntag, 15 Uhr: Vier Jahre war die SG Weser/Diemel, so lange wie noch nie zuvor, aus der Kreisoberliga verschwunden. Doch jetzt ist die Elf aus Bad Karlshafen und Helmarshausen wieder da und steht gleich vor einer echten Herausforderung. Beim FC Oberelsungen hängen die Trauben hoch, gepusht durch weitere jüngste Kreispokalerfolge will der FC auch in der Liga wieder durchstarten, in der letzten Spielzeit war die erste Hälfte die eindeutig bessere.

SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen - TSV Ersen (Vorsaison 2:2, 2:1), Sonntag, 15 Uhr in Wettesingen): Das ist gleich mal ein Knüller zum Auftakt und zugleich die Möglichkeit eine Rechnung zu begleichen. Denn die hat die Spielgemeinschaft noch offen aus der Pokalrunde, als es eine unerwartete 2:3-Niederlage gab. „Ohne Zweifel ein Schuss vor dem Bug“, sagte SG-Trainer Christopher Kurz. Aber die Mannschaft scheint jetzt bereit zu sein, zwei hohe Siege und ein Unentschieden in den Vorbereitungsspielen sprechen dafür. Aber Vorsicht, die Duelle mit den Gelb/Schwarzen waren zuletzt immer sehr eng. Außerdem sind die Ersener ein bisschen in Euphorie, nachdem sie auch noch Weidelsburg im Kreispokalwettbewerb eliminiert haben.

SV Balhorn - FSG Weidelsburg (3:2, 0:1), Sonntag, 15 Uhr: Eine gesunde sportliche Rivalität zeichnet dieses Duell seit Jahren aus und man kennt sich. Einige Akteure in beiden Reihen haben auch schon beide Trikots getragen. Leistungsmäßig liegen sie eng beieinander, letzte Saison hatte die FSG um zwei Plätze die Nase vorn. Nun geht es um einen guten Start, der kann schon mal wegweisend für die ersten Wochen sein. Im Kreispokal sind beide nicht mehr vertreten, dass Aus von Weidelsburg kam etwas überraschend, war aber auch der Fingerzeig für Trainer Jörg Krug, dass sich seine Spieler bei seinem Ex-Klub in Balhorn wesentlich mehr engagieren müssen.

SSV Sand II - Tuspo Grebenstein II (4:0, 4:0), Sonntag, 15 Uhr: Sie gehören zum Inventar der Liga und schaffen es immer wieder, drin zu bleiben – wobei es für die Tuspo-Reserve zuletzt ziemlich eng war. Sowas brauchen sie diese Saison nicht schon wieder und deswegen wollen sie im ersten Spiel auch gleich punkten. Die Verbandsligazweitvertretung aus Sand beruft sich natürlich auf die makellose Bilanz gegen die Grebensteiner aus der vergangenen Saison und plant den dritten Sieg in Folge gegen die Gruppenligareserve ein.

SV Espenau - FSV Dörnberg II (7:1, 4:1), Sonntag, 15 Uhr: Der hoch gehandelte SV ist bereit für den Start, dies hat er mit dem 2:0-Erfolg bei der Generalprobe gegen Immenhausen gezeigt. Unter Druck setzen lassen sie sich nicht beim SVE, die Mannschaft ist immer noch jung, aber der nächste Schritt ist ihr zuzutrauen. Für die FSV-Reserve konnte es schwieriger kaum losgehen. Nach Geheimfavorit Obermeiser/Westuffeln muss Dörnberg II nun zum amtierenden Vizemeister. Aber die ersten 60 Minuten in Westuffeln zeigten, dass die Verbandsligareserve zwar Respekt vor der kommenden Aufgabe in Hohenkirchen haben sollte, aber nun wirklich keine Angst. (Ralf Heere)