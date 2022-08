Favoriten legen am Abend nach

Kreisoberliga: Immenhausen, Deisel und Wolfhagen II starten in die Saison

+ © Raphael Wieloch Auf geht’s: Der TSV Deisel mit Dominik Geschonke (links) und Phillip Koch (rechts) startet in Immenhausen in die neue Saison. © Raphael Wieloch

Hofgeismar/Wolfhagen – Die TSV Immenhausen startet am Sonntag in die neue Saison in der Fußball-Kreisoberliga. Gegner ist im Heimspiel der TSV Deisel, der ebenfalls sein erstes Spiel bestreitet. Gestern Abend gingen zwei Partien über die Bühne.

Zwei Sieger des ersten Spieltags

FSG Weidelsburg - SG Weser/Diemel (-), Sonntag, 15 Uhr (in Altenstädt): Die SG hat zum Auftakt gleich ein Ausrufezeichen gesetzt und die Erfolgsserie aus der A-Liga nahtlos fortgeschrieben – die Euphoriewelle schwappt über Weser und Diemel. Doch der Gegner, die FSG Weidelsburg, hat mit dem Sieg in Balhorn angedeutet, dass er auch einiges vor hat in dieser Saison. Ein Aufsteiger sollte da eigentlich kein Hindernis sein. Außerdem gibt es noch eine Rechnung zu begleichen aus dem Vorjahr, als Weidelsburg im Kreispokal von der SG raus gekegelt wurde.

Endlich geht‘s los

TSV Immenhausen - TSV Deisel (5:0, 2:4), Sonntag, 15 Uhr: Nun greifen auch die TSV und der TSV in das Geschehen ein und zu Beginn sind sie auch recht erwartungsfroh. Die Leistungen in der Vorbereitung konnten sich auf beiden Seiten sehen lassen. In Immenhausen hat der TSV aus Deisel noch einiges wettzumachen nach der höchsten Niederlage in der letzten Saison. Aber so vermessen, dort an einen Sieg zu glauben, werden sie an der Diemel auch nicht sein, ein Zähler beim ehemaligen Gruppenligisten, das wäre schon was. Die Grün/Weißen wollen mit erfrischenden Offensivfußball die ersten drei Zähler einfahren.

Duell der Verlierer

FSV Dörnberg II - FC Oberelsungen (0:2, 1:2), Sonntag, 12.45 Uhr: Dreimal gespielt, dreimal verloren – so lautet die Bilanz der beiden Kontrahenten bisher, wobei es die Verbandsligareserve schon zweimal erwischte gegen ambitionierte Mannschaften. Ob der FC auch so viel Druck wie Obermeiser/W. und Espenau gegen Dörnberg II aufbauen kann, muss er beweisen. Wobei beim 0:2 gegen Weser/Diemel auch nicht alles schlecht war bei den Elsingern, aber zumindest die Chancenverwertung. Die Habichtswalder sind auf ihrem gewohnten Kunstrasenbelag traditionell gefährlicher als in der Fremde.

Es trifft nur eine Mannschaft

TSV Ersen - SSV Sand II (2:0, 0:3), Sonntag, 15 Uhr: Diese Partie liefert eine ungewöhnliche Statistik. In den vergangenen neun direkten Vergleichen hat immer nur eine Mannschaft mindestens einen Treffer erzielt. Der Verlierer ging jeweils leer aus.

Espenau legt in Grebenstein nach

Der Tuspo Grebenstein II unterlag am gestrigen Abend dem SV Espenau mit 0:1 (0:0). Das einzige Tor erzielte Benedikt Sandrock in der 75. Minute. Damit holten die Espenauer den zweiten Sieg im zweiten Spiel und bleiben auf Rang zwei in der Tabelle. Der Tuspo II ist am Sonntag in Balhorn (15 Uhr) zu Gast, Espenau ist nicht im Einsatz.

Obermeiser/Westuffeln souverän

Nachgelegt: Die SG Obermeiser/Westuffeln bezwang am gestrigen Abend den SSV Sand II mit 4:0 (1:0). Florian Bosse legte für die SG in Halbzeit eins vor. Jener Bosse erzielte auch das 2:0. Fabrice Lindner (62.) und Jan Torben helmke besorgten den Endstand. Während Sand II am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Ersen spielt, hat Obermeiser/Westufffeln ein Heimspiel gegen Wolfhagen II. (Ralf Heere)