Etwas für das Selbstvertrauen tun

+ © Hofmeister Voll zur Sache gehen: Obwohl Tobias Gunkel mit dem FSV Dörnberg den Weg in die Gruppenliga antreten muss, wollen er und seine Mitspieler sich im Restprogramm noch einmal richtig reinknien. © Hofmeister

Rien ne va plus - nichts geht mehr, was den Klassenerhalt des FSV Dörnberg in der Fußball-Verbandsliga betrifft. Seit der 0:3-Heimniederlage im Derby gegen den SSV Sand sind die Dörnberger auch rechnerisch endgültig abgestiegen. In den restlichen drei Spielen kann der FSV nur noch den momentanen letzten Platz verlassen. Das sind keine guten Aussichten vor dem nächsten Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) im Bergstadion gegen den SV Neuhof.