„Hanschi“ auf dem Weg der Besserung

Von: Joachim Hofmeister

Dörnbergs Kapitän Fabrice Hansch befindet sich nach seiner Operation auf dem Weg der Besserung. Seine Mannschaft darf im Kreispokal nochmal ran. Das Spiel in Espenau wird am 24. August wiederholt. © Joachim Hofmeister

Dörnberg – Es war ein Schock für alle Beteiligten: Kurz vor der Pause im Fußball-Kreispokalspiel beim SV Espenau verletzte sich der Dörnberger Fabrice Hansch so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Nach minutenlanger Behandlung auf dem Platz wurde der 26-Jährige in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der FSV-Kapitän hatte sich - wie berichtet - das rechte Schien- und Wadenbein gebrochen und wurde gleich am darauffolgenden Tag operiert.

Inzwischen befindet sich Fabrice Hansch auf dem Weg der Besserung. Er ist wieder zuhause. „In Anbetracht der Umstände geht es mir gut“, sagt der Mittelfeldspieler. „Ich soll das Bein schon wieder belasten.“ Schmerzmittel nehme er keine mehr.

„Ich kann nur meinen Hut davor ziehen, wie Fabrice mit der Situation umgeht“, sagt Trainer Tobias Hake, der seinen Kapitän gemeinsam mit der gesamten Mannschaft wenige Stunden nach der OP besuchte.

Wann der FSV-Coach wieder auf seinen Spielführer zurückgreifen kann? „Dank des eingesetzten Titannagels holen wir einige Zeit heraus“, so Hake. „Nach der Winterpause wird er bestimmt wieder auf dem Platz stehen.“

Bis dahin wird Hansch die Spiele seines FSV von der Tribüne aus verfolgen. „Die Mannschaft wird auch ohne mich eine gute Vorrunde spielen“, ist sich der Betriebswirtschaftslehre-Student sicher.

Im Kreispokalwettbewerb ist Dörnberg weiterhin vertreten, denn das Achtelfinale zwischen dem Gruppenligisten SV Espenau und dem eine Klasse höher angesiedelten FSV, das beim Stande von 1:2 abgebrochen wurde, wird wiederholt.

„Ich war sehr überrascht, als ich davon erfuhr. Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet. Schließlich haben wir den Spielabbruch herbeigeführt“, so Hansch. Seine Mitspieler waren aufgrund der schweren Verletzung so schockiert, dass sie sich nicht mehr in der Lage sahen, die Partie fortzusetzen.

Anfang der vergangenen Woche schickte Maik Kolle, Vorsitzender des Kreissportgerichts, ein Schreiben an beide Vereine. Inhalt: Es gibt eine Wiederholung. Zu den Details ist nichts bekannt, der Hofgeismarer war telefonisch nicht erreichbar.

Espenau und Dörnberg einigten sich jetzt auf einen Spieltermin. Sie treten am Donnerstag, 24. August, wieder gegeneinander an. Der Gewinner trifft auf Verbandsligist SSV Sand.

Dörnbergs Trainer Hake erachtet das Urteil als „einzig vertretbare Entscheidung,“ schließlich habe seine Mannschaft zum Zeitpunkt des Abbruchs vorn gelegen. „Wir hätten uns aber nicht gewehrt, wenn das Kreissportgericht andersrum entschieden hätte“, schiebt der FSV-Coach nach.

„Rein rechtlich gibt es am Urteil sicher Zweifel. Es ist aber auf jeden Fall die fairere Variante. Fußballspiele sollten nicht vor dem Gericht entschieden werden“, meint Roger Neusel, Stadionsprecher des SV Espenau.

Christian Krug, stellvertretender Kapitän des FSV, sagt: „Es ist prima, dass wir die Chance bekommen, in die nächste Pokalrunde einzuziehen.“ Seinem Mitspieler Fabrice Hansch wünscht der Verteidiger nur das Beste: „Hanschi ist das Sprachrohr und einer der prägenden Charaktere unserer Mannschaft. Ich hoffe, er kommt bald wieder auf die Beine. Wir werden ihn so gut es geht unterstützen.“ (Joachim Hofmeister)