Fehlstart perfekt: Tuspo stolpert gegen Aufsteiger

Von: Michael Wepler

Zweikampf: Grebensteins Robin Möller (rechts) im Duell mit Wilhelmshöhes Aykut Arslan. © Raphael Wieloch

Grebenstein – Auch das zweite Heimspiel des Tuspo Grebenstein in der neuen Saison in der Fußball-Gruppenliga endete mit einer 1:3 (0:2)-Niederlage. Die Stimmung nach der Pleite gegen den Neuling TSG Wilhelmshöhe war jedoch eine andere als nach dem 1:3 gegen den Mitfavoriten Hessen Kassel II.

Dementsprechend war der Kommentar von Tuspo-Trainer Maximilian Schäfer nach dem Spiel:„Der Sieg von Wilhelmshöhe ist verdient. Wir haben nichts von dem umsetzen können, was wir unter der Woche trainiert haben.“

Gegen die zum Auftakt mit 0:5 so deutlich in Rothwesten unterlegenen Wilhelmshöher waren drei Punkte fest eingeplant, aber da spielten die Gäste schlicht nicht mit. Und so konnten sich die Tuspo-Anhänger nur über das lange Zeit schöne Wetter und über den Eiswagen auf dem Parkplatz des Sauertalstadions freuen.

Nach Chancen von Manuel Frey und Leonard Eisfeld war es in der 19. Minute wieder so weit. Mit einem Schuss von der Strafraumgrenze in die lange Ecke sorgte Rayan Abu-Hamdan dafür, dass die Gastgeber erneut einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Dieser Gegentreffer zeigte Wirkung. Die Verunsicherung bei den Tuspo-Akteuren war zu spüren.

Nach einem von Aykut Arslan auf den langen Pfosten geschlagenen Freistoß erhöhte der Ex-Zierenberger Marvin Fingerling auf 0:2 (36.). Mit diesem Rückstand ging es auch in die Kabinen.

Wirklich besser wurde es aus Sicht der Platzherren aber auch nach der Pause nicht. Vielleicht hätte ein Treffer neues Selbstvertrauen gegeben. Möglichkeiten waren da: So setzte Anthony Uzzolino einen Kopfball neben das Tor. Eine gute Schussposition von Marvin Schmidt wurde zu Unrecht wegen Abseits abgepfiffen und einen Freistoß von Timon Schmidt lenkte TSG-Torhüter Gianluca Heinisch zur Ecke.

Gefährlicher waren jedoch die Gäste, bei deren Konterchancen Torhüter Gerd Geschwind zweimal Schlimmeres verhinderte. Auch der in der Schlussphase einsetzende Regenschauer brachte keine Wende mehr. Zwar gelang dem eingewechselten Co-Trainer Oliver Scherer mit einem Schuss aus etwa 15 Metern halblinker Position in die lange Ecke der 1:2-Anschlusstreffer, doch die TSG blieb mit ihren Kontern gefährlicher und in der Nachspielzeit schloss Fabio Ohms frei vor Geschwind zum 1:3-Endstand ab (90.+3.). (Michael Wepler)