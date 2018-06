Jahn Calden greift gegen Eintracht Frankfurt erneut nach Hessenpokal

Calden. Caldens Fußballerinnen greifen erneut nach dem Hessenpokal. Am Sonntag ab 17 Uhr will die Mannschaft von Wolfgang Berndt in Bad Camberg-Würges den Titel verteidigen.

Jahn trifft auf Eintracht Frankfurt – und das das der Angst-Gegner der Nordhessinnen. Die Frankfurter spielen in der Regionalliga – also in jener Klasse, in der Calden nach dem Aufstieg nächste Saison ebenfalls spielen wird.

Wenn es um den Hessen-Pokal geht, ist Calden so etwas wie die Nummer eins in Hessen. Sechsmal in den vergangenen zehn Jahren holte Jahn den Cup nach Nordhessen. Einmal ging er ins mittelhessische Wetzlar und dreimal holte die Eintracht aus Frankfurt den Pokal. Und die Eintracht warf Calden auch schon des Öfteren aus dem Pokalrennen. Zuletzt war dies vor zwei Jahren. „Da waren wir mit 2:0 in Führung“, erinnert sich Team-Manager Wolfgang Schopf an das Halbfinale in der Saison 15/16.

Doch die beiden Treffer von Arlene Rühmer reichten nicht. Noch vor der Pause glich die Eintracht aus, ein Doppelschlag in der 60. und 61. Minute beendete dann den Caldener Traum vom Pokalfinale. Es war nicht die einzige Niederlage von Jahn gegen die Eintracht: Vor fünf Jahren war bereits im Achtelfinale Schluss für Calden. Der Gegner damals: Eintracht Frankfurt, das seinerzeit mit 4:0 die Oberhand behielt.

Und auch in dieser Saison ist die Eintracht Favorit. Sie wurde Meister in der Regionalliga, verlor aber vergangenen Sonntag das entscheidende Spiel in der Aufstiegstrunde gegen Weinberg. Die Frankfurterinnen werden also heiß darauf sein, die Saison mit einem Erfolg abzuschließen – mit dem Sieg im Hessenpokal-Finale.

Einen Erfolg wünschen sich auch die Jahn-Frauen, wenngleich sie deutlich weniger unter Druck stehen als die Südhessinnen. „Für mich hat die Meisterschaft in der Hessenliga Priorität“, hatte Trainer Wolfgang Berndt schon die gesamte Saison über gesagt. Die haben sie souverän geholt. Ein Pokalsieg wäre also das Sahnehäubchen zum Abschluss der erfolgreichen Saison.

Und dass Frankfurt zwar ein Angstgegner von Calden ist, aber durchaus schlagbar ist, weiß man auf dem Kaiserplatz: Schon einmal gab es ein Hessenpokal-Finale zwischen Jahn und Eintracht. Das war 2014 und Laura Frank, Sharon Braun und Lisa Röling schossen Calden zum 3:1-Endspielsieg.

Erneut auf einen Sieg hoffen die Caldenerinnen natürlich auch am Sonntag. Auch wenn sie ihr letztes Saisonspiel bereits vor drei Wochen hatten, so gehen sie doch gut vorbereitet in die Partie: Trainer Wolfgang Berndt war am vergangenen Sonntag in Südhessen, um die Spielweise des Gegners zu studieren. Sein Fazit: „Die sind Favorit, aber keine Übermannschaft“.

Der Vorteil der Caldenerinnen wird in der Offensive liegen: 118 mal traf Calden in den Saisonspielen – das sind im Schnitt fast fünf Tore pro Spiel. Frankfurt brachte es hingegen im Schnitt nicht einmal auf 2,5 Treffer je Begegnung. Allerdings eine Klasse höher. Der Austragungsort stößt bei Jahn übrigens auf Stirnrunzeln. Würges liegt vor den Toren Frankfurts. Die Eintracht muss keine 50 Kilometer fahren, Calden über 200.