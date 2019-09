Freude nur von kurzer Dauer

Grebenstein verliert Spitzenspiel nach 2:0-Führung mit 2:3

+ 2:0 – Leon Ungewickel (Nr. 14) hat den Tuspo in Führung gebracht. Hannes Drube (links), der das 1:0 geschossen hatte, gratulierte. Doch zehn Minuten nach dieser Jubelszene begann die Aufholjagd von Lichtenau. Foto: Rieß

Grebenstein – Das Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga hielt, was man sich davon versprach: In einem teils hochklassigen und stets intensiven und spannenden Spiel setzte sich der Lichtenauer FV mit 3:2 (0:2) beim Tuspo Grebenstein durch und bleibt an der Spitze der Fußball-Gruppenliga.