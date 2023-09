Frey und Ungewickel drehen Rückstand

Erzielte den 1:1-Ausgleich: Manuel Frey. © Raphael Wieloch

Grebenstein – Ein letzter weggeschlagener Ball in der sechsten Minute der Nachspielzeit und dann war es geschafft! Der Tuspo Grebenstein hat nach einer kämpferischen Steigerung sein Heimspiel gegen den SV Türkgücü Kassel mit einen 2:1 (1:1)-Zittersieg erfolgreich beendet und seinen dritten Sieg in der neuen Saison in der Fußball-Gruppenliga errungen.

Für Tuspo-Trainer Maximilian Schäfer war das Duell gegen den noch punktlosen Letzten das befürchtet schwere Spiel: „Wir haben 15 bis 20 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Danach haben wir uns den knappen Sieg auch aufgrund unserer Chancen und unserer langen Zeit in Unterzahl auch verdient.“

Den deutlich besseren Start erwischten die Kasseler Nordstädter. Nach einer Flanke auf den langen Pfosten traf Marcos Brando Bello bereits in der dritten Minute volley unter die Latte. Gerade über die linke Seite mit Memduh Eryilmaz sorgten die Gäste mehrfach für Gefahr.

Etwas besser lief es für die Gastgeber erst nach etwa 25 Minuten. Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld zeigte Leon Ungewickel an der Strafraumgrenze Einsatz, setzte sich in seinem Zweikampf durch und passte zum mitgelaufenen Manuel Frey, der in den Strafraum eindrang und den 1:1-Ausgleich markierte (27.).

Nur wenig später flankte Oliver Scherer scharf in die Mitte, wo Anthony Uzzolino knapp am Tor vorbeiköpfte (32.). Auf der Gegenseite war es Eryilmaz, der den Ball erkämpfte, aber im Strafraum verzog und unmittelbar vor der Pause rettete Timon Schmidt mit einer Grätsche (38., 45.).

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte wehrte Gerd Geschwind einen Schuss von der Strafraumgrenze zur Ecke ab (47.). Im Gegenzug tauchte Marvin Schmidt frei vor Torwart Furkan Erdogan auf, kam aber nicht an ihm vorbei (49.). Als wenig später Oliver Scherer zu einem Kopfballduell hochstieg und sein Gegenspieler anschließend zu Boden ging, aber weiterspielen konnte, sah Scherer Gelb-Rot – eine harte Entscheidung.

In Unterzahl kamen die Grebensteiner zu guten Möglichkeiten. Nach einem Pass von Robin Möller in den Strafraum zu Frey scheiterte dieser am Torwart und verfehlte im Nachschuss das Tor (58.). Mit einem starken Sololauf aus der eigenen Hälfte leitete Julius Schmidt das Führungstor ein. Der Innenverteidiger wurde im Strafraum zu Fall gebracht und Ungewickel verwandelte den fälligen Strafstoß halbhoch in die Mitte zum 2:1 (60.).

Keine Nerven vom Punkt: Leon Ungewickel. © Raphael Wieloch

In der spannenden Schlussphase hatten Ungewickel und Uzzolino noch Chancen auf den dritten Treffer. In der Nachspielzeit war auch das nötige Glück aufseiten des Tuspo, als Julius Schmidt den Ball an der Strafraumgrenze gegen Eryilmaz verlor, der danach die Latte traf (90.+3.). (Michael Wepler)