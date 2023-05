Nur ein Punkt trotz Blitzstart

Von: Raphael Wieloch

Hatten im Mittelfeld ein Privatduell: Weidelsburgs Arnold Weber (links) und Deisels Michel Stübener stritten unzählige Male um das Spielgerät. © Raphael Wieloch

Altenstädt – Wertvolle Punkte im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga ließ die FSG Weidelsburg im Topspiel gegen den TSV Deisel liegen. Trotz furiosem Blitzstart und einer 2:0-Pausenführung hieß es am Ende 2:2 (2:0). Bei nunmehr sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Espenau und nur noch drei ausstehenden Spielen scheint der direkte Zug Richtung Gruppenliga abgefahren zu sein.

Dabei ging es für die Weidelsburger doch so vielversprechend los. Bereits nach zwei Minuten traf Flügelspieler Niklas Jacob zur Führung. Nur fünf Minuten später zeigte Weidelsburgs Toptorjäger Severin Ohr vom Elfmeterpunkt keinerlei Nerven und markierte per Foulelfmeter sein 28. Saisontor (7.). „Das Spiel hätten wir in der Anfangsphase entscheiden müssen“, ärgerte sich Weidelsburgs Trainer Jörg Krug über die vergebenen Chancen in der Folgezeit.

Denn mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie ausgeglichener. Deisel fing sich nach dem schlafmützigen Beginn, kam aber erst gegen Ende der ersten Hälfte zur ersten richtigen Möglichkeit. Der früh eingewechselte Lorenz Eull verfehlte das verwaiste Tor deutlich (43.). Und auch ein Weitschuss von Maximilian Flak war für Deisels Torwart Yannik Maihack leichte Beute.

Der Wendepunkt in einer intensiv geführten Partie war wohl der schnelle Deiseler Anschlusstreffer kurz nach Wiederbeginn. André Koch behielt im Gewühl den Überblick und schob nach Vorlage vom agilen Eull ein (47.). Wieder ein Blitzstart – diesmal aber auf der Gegenseite.

Deisel hatte nun deutlich Oberwasser, während die Weidelsburger im zweiten Durchgang abbauten. Die Gäste brauchten allerdings einige Anläufe, bis schließlich der Ausgleich fiel. Zunächst spielte es der TSV bei einem Konter zu umständlich und ließ so eine gute Gelegenheit liegen. Kurz darauf klatschte der Ball nach einem Eckstoß an die Latte.

Dann aber setzte sich Eull einmal mehr auf der Außenbahn durch, tankte sich in den Strafraum und schoss aus etwas spitzem Winkel. Weidelsburgs Innenverteidiger Ben Ungeheuer hatte ungeheures Pech, als er sich in den Schuss warf und den Ball unglücklich ins eigene Tor bugsierte (75.).

Das Spiel war wieder ausgeglichen. Und Deisel, das sich nach dem Seitenwechsel deutlich bissiger und zielstrebiger als Weidelsburg präsentierte, machte weiter Druck. Wirklich zwingend wurde es in der Schlussphase aber nicht mehr.

Am kommenden Wochenende kann die Meisterschaftsfrage bereits geklärt sein. Denn dann kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Espenau und Weidelsburg. (Raphael Wieloch)