FSV Dörnberg: Folgt auf Debakel eine Trotzreaktion?

+ Ralf WetzsteinDer Dörnberger Trainer war nach dem0:7 bedient

Vier Tage nach dem 0:7-Debakel in Willingen steht für den Fußball-Verbandsligisten FSV Dörnberg das nächste Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) im Bergstadion gegen die TSG Sandershausen an. So wartet nach dem Siebten Willingen mit dem Tabellenzweiten der nächste dicke Brocken auf den FSV.