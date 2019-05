FSV Dörnberg gegen SV Steinbach - Ohne taktische Zwänge spielen

Zum Duell Letzter gegen Erster kommt es am letzten Spieltag der Fußball-Verbandsliga am Samstag (16 Uhr) im Bergstadion zwischen dem FSV Dörnberg und dem SV Steinbach.

Erster gegen Letzter - es ist das Duell der Gegensätze: Gastgeber Dörnberg steht mit nur 18 Punkten als abgeschlagenes Schlusslicht schon etwas länger als Absteiger fest, während Steinbach nach dem Abstieg aus der Hessenliga den sofortigen Wiederaufstieg schaffte.

Die gegensätzlich verlaufene Saison macht sich auch an den Ergebnissen der vergangenen Wochen fest. Während der FSV die letzten sieben Spiele verlor, konnten die Osthessen ihre letzten sechs Spiele gewinnen. In der Vorwoche siegten sie mit 4:1 gegen Sand. Dörnbergs unglückliche 3:4-Niederlage in der Vorwoche in Eichenzell, womit die Osthessen den Klassenerhalt perfekt machten, war für FSV-Pressewart Andreas Weinreich ein Spielgelbild der Saison: „Dieses Spiel war typisch für unseren Saisonverlauf. Wir waren wieder einmal dicht an einem Punktgewinn dran, haben aber erneut durch ein Tor in der Nachspielzeit verloren.“ Gerade nach den vielen Niederlagen hofft der FSV auf einen versöhnlichen Abschluss vor eigenem Publikum, um danach in gemütlicher Runde mit den Fans die Saison ausklingen zu lassen. Da wäre natürlich ein Erfolgserlebnis wie das torlose Remis im Hinspiel ein schöner Abschluss, wobei ein torreicheres Spiel schon interessanter wäre. Da für beide Mannschaften die Saison gelaufen ist, hofft Weinreich auf ein munteres Hin und Her: „Es gibt in diesem Spiel keinen Grund zum Taktieren. Daher hoffe ich, dass vor allem meine Mannschaft frei aufspielen wird.“ Gegenüber der Vorwoche wird der gesperrte Kevin Richter fehlen.

Am Rande des Spiels wird es einen Informationsstand zum Thema Breitband geben. zmw