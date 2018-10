FSV Dörnberg spielt 2:2 gegen FC Eichenzell

Nach dem Abpfiff: Serhat Bingül tröstet den zweifachen Torschützen Pascal Kemper. Der Dörnberger Kapitän verschoss in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter.

Dörnberg. Erster Punktgewinn unter Trainer Ralf Wetzstein nach sechs Spielen. Fußball-Verbandsligist FSV Dörnberg kam gegen den FC Eichenzell im vertrauten Bergstadion zu einem hochverdienten 2:2 (0:1).

Die Gastgeber lagen nach 16 Minuten schon mit 0:2 hinten, ehe Pascal Kemper mit seinen beiden Treffern (33., 86.) den Ausgleich erzielte. Bitter für das Schlusslicht: In der Nachspielzeit vergab der zweifache Torschütze einen an Dominik Richter verschuldeten Foulelfmeter. Der Kapitän ärgerte sich gewaltig über den verschossenen Strafstoß. Der Mülleimer vor der Kabinentür litt unter seinem Wutausbruch. „Wenn man unten drin steht, läuft manches einfach nicht nach Plan“, sagte Wetzstein. „Es gab und wird noch Schützen geben, die einen wichtigen Elfmeter über den Kasten schießen“, nahm er seinen Spielführer in Schutz. „Ich kann ihm und der ganzen Mannschaft keinen Vorwurf machen. Alle haben viel Aufwand betrieben, den Gegner über 80 Minuten lang im Griff gehabt und viel Druck auf ihn ausgeübt. Schade, dass sich die Jungs nicht mit einem Sieg belohnt haben,“ gab der FSV-Coach zu Protokoll. „Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden. Mit dem Ergebnis nicht.“

Ähnlicher Auffassung war Dennis Dauber: „Wir sind durch zwei dumme Tore in Rückstand geraten, haben aber Moral beweisen und hatten den Gegner über weite Strecken fest im Griff. Ein Sieg wäre möglich und verdient gewesen.“ Auf dem Unentschieden lasse sich aber aufbauen.

Der Tabellenzwölfte ging durch ein Eigentor von Tobias Gunkel in Führung (4.). Seine zweite von insgesamt nur drei Chancen verwertete Eichenzell durch Lucas Maierhofer auf Zuspiel von Roman Schad. Dieser schob den Ball an den schlecht postierten Dörnberger Innenverteidigern Gunkel und Philipp Nissalla vorbei.

Die dritte Möglichkeit machte Torwart Dominik Zeiger bei einem Schuss von Maierhofer zunichte (80.). Eichenzell präsentierte sich vorn sehr harmlos, der FC beschränkte sich auf Halten des Ergebnisses. Dies gelang bis zur 86. Minute. Da hielt Kemper nach einem Schuss von Dennis Dauber den rechten Fuß hin, das 2:2 war perfekt. In Halbzeit eins war er mit einem Freistoß erfolgreich (33.). Weniger Glück hatte Kemper dann in der Nachspielzeit.