Schnell den Klassenerhalt klarmachen

Teamvorstellung: FSV Dörnberg holt junge Spieler mit großem Potential

+ © Michael Wepler Die Neuzugänge des FSV Dörnberg: Trainer Tobias Hake, John Schmitz, Jaro Pflüger, Fabio Gerlach, Trainer Robert Franke (hintere Reihe von links), Mika Schneider, Mario Wiedmann, Justin Braul und Paul Müller (vorne von links). Es fehlen: Finn Ole Persch und Ernest Zelenskyi. Repro: M. Wepler © Michael Wepler

Dörnberg – Den Weg mit jungen und talentierten Spielern in der Fußball-Verbandsliga weitergehen will der FSV Dörnberg. Dafür steht das Trainergespann Tobias Hake und Robert Franke, die mit Platz sechs ein sehr erfolgreiches erstes Jahr hatten. Es war lange Zeit sogar eine sensationelle Saison mit Platz eins zur Halbzeit und auch in der Rückrunde durften die Habichtswalder lange Zeit vom Relegationsplatz zwei träumen, ehe ihnen in den letzten sechs Spielen die Puste ausging.

„Wir wollen die Mannschaft weiterentwickeln, wobei ich die Weiterentwicklung nicht unbedingt am Tabellenplatz ausmachen will. Unser Ziel wird es zunächst sein, so schnell wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt zu holen“, will Hake seiner Elf nach der sehr erfolgreichen letzten Saison keinen unnötigen Druck machen.

Zu den Favoriten zählt er Buchonia Flieden, den deutlich verstärkten CSC 03 Kassel und die SG Bad Soden, die in der Vorsaison auf den Plätzen drei bis fünf landeten. Von den Mannschaften, die hinter dem FSV standen, sieht er Sandershausen deutlich verstärkt: „Die haben in den ersten Testspielen schon beeindruckt.“ S

eine Mannschaft muss den Weggang des langjährigen Stammspielers und Leistungsträgers Florian Müller zum Hessenligaaufsteiger Hünfeld wegstecken. „Fußballerisch und menschlich ist Florian ein großer Verlust. Wir können ihn nicht eins-zu-eins ersetzen“, setzt Hake eher darauf, den offensiven Mittelfeldspieler über das Team zu ersetzen.

Mit dem erst im Winter vom Nachbarn Sand gekommenen Offensivspieler Pierre Kühne, der zum Gruppenligisten Hessen Kassel II wechselte und dem häufig verletzten Abwehrspieler Kristof Künzel, der zum Hessenligisten Adler Weidenhausen ging, gibt es zwei weitere Abgänge.

Neu hinzugekommen sind junge Spieler aus der Umgebung, die aber auch etwas Zeit benötigen, um in der Verbandsliga Fuß zu fassen. Finn-Ole Persch soll den Konkurrenzkampf bei den Torhütern beleben. Der 19-Jährige spielte in der Vorsaison schon fest im Seniorenbereich des OSC Vellmar, wo er in der Verbandsligaelf zu fünf und in der Kreisoberliga zu acht Einsätzen kam. Eine wichtige Alternative für die Innenverteidigung ist der ebenfalls 19-jährige Jaro Pflüger. Er bestritt 20 Spiele in der A-Jugend Verbandsligamannschaft des OSC, wo ihm als Abwehrspieler immerhin sieben Treffer gelangen. Nun kehrt zu seinem Stammverein zurück.

Vom Nachbarn SSV Sand kommt Justin Braul, der dort wegen einer langen Verletzung nicht zum Einsatz kam. Jetzt ist er wieder fit und Hake traut dem früheren VfL Kassel-Spieler zu, eine echte Alternative für die Außenverteidigerposition zu sein. Ebenfalls vom Gruppenligaabsteiger VfL Kassel kommt der 20-jährige Mittelfeldspieler Mika Schneider.

Den Kader komplettieren John Schmitz aus der VfL-Jugend, Paul Müller aus der eigenen Jugend und der im Frühjahr aus der Ukraine gekommene Angreifer Ernest Zelenskyi. (Michael Wepler)