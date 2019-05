FSV freut sich aufs Derby

Dörnberg – Bereits heute Abend um 19 Uhr findet das Derby der Fußball-Verbandsliga zwischen dem FSV Dörnberg und dem SSV Sand im Bergstadion statt.

Auch wenn Dörnberg vier Spieltage vor Schluss so gut wie abgestiegen ist und der Siebte Sand nicht mehr wie in den Vorjahren den Relegationsplatz erreichen kann, hoffen beide Vereine auf eine ansprechende Zuschauerkulisse. „Wir sind es unseren Zuschauern, die uns trotz der vielen Niederlagen immer noch so toll unterstützen, schuldig, uns in diesem und in den letzten Spielen noch einmal richtig reinzuhängen“, erwartet FSV-Pressewart Andreas Weinreich einen engagierten Auftritt seiner Elf.

Auch im Hinblick auf die neue Saison wäre es wichtig, noch den einen oder anderen Punkt zu holen beziehungsweise den Gegnern auf Augenhöhe zu begegnen. Die Favoritenrolle liegt angesichts von zuletzt sechs Niederlagen bei den Gästen.

In diesen sechs Spielen stand der FSV zumindest bei den knappen 2:3-Niederlagen gegen den Dritten Sandershausen und in Weidenhausen dicht vor einem Punktgewinn. Trainer Ralf Wetzstein wird voraussichtlich auf den Kader aus dem letzten mit 0:2 verlorenem Spiel beim Eintracht Baunatal zurückgreifen, wo der angeschlagene Torjäger Pascal Kemper zunächst auf der Bank Platz nahm.

Auch Sand hat vergangenes Wochenende mit der 0:1-Heimniederlage gegen den Vierten Neuhof wohl seine letzte Chance auf den zweiten Platz verspielt. Dennoch blickt Jörn Bochmann vom SSV dem Spiel mit Vorfreude entgegen: „Ein Spiel gegen Dörnberg ist immer noch etwas Besonderes. Für uns und auch für Dörnberg ist der Druck weg.“ Es gehe darum, mit Spaß ins Spiel zu gehen. Ziel sei es jetzt, in den letzten vier Spielen unter die ersten sechs Mannschaften zu kommen, denn dann hätte der Verein sein Saisonziel, zwischen Platz eins und sechs zu landen, erreicht. Individuell sieht er seine Mannschaft im Vorteil: „Wir müssen aber mit voller Konzentration ins Spiel gehen.“

Voraussichtlich kann SSV-Trainer Mario Deppe wieder auf den Kader der Vorwoche zurückgreifen. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Sieg für Sand. zmw