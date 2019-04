FSV sinnt auf Wiedergutmachung

+ © Hofmeister Ballsicher: Demetrio D‘ Agostino will sich mit Wolfhagen für das 1:3 aus dem Hinspiel gegen Calden/Meimbressen revanchieren. © Hofmeister

Einer der wenigen Gegner gegen den sich der FSV Wolfhagen in der laufenden Gruppenliga-Saison geschlagen geben musste, war die SG Calden/Meimbressen. 1:3 endete die Partie in der Vorrunde. Am Sonntag, 15 Uhr, sinnt der FSV vor heimischem Publikum auf Wiedergutmachung.