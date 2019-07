FSV Wolfhagen baut weiter auf Nachwuchs

Der FSV Wolfhagen baut wie in den vergangenen Jahren weiter auf den eigenen Nachwuchs. Neben Nino Wagener (Calden/Meimbressen), Dennis Moskaltschuk (SV Balhorn), Viktor Moskaltschuk (SSV Sand), dem Georgier Mose Gavaketashvili und Can Karahan (Kickers Wolfhagen) werden gleich zehn junge Spieler zum großen Kader des Fußball-Gruppenligisten gehören, der Anfang August in die neue Saison startet.

„Wir sind mit der Entwicklung unserer Jugendarbeit und der Ausbildung der A-Junioren sehr zufrieden“, sagt Trainer Halil Inan mit Blick auf die Meisterschaft in der Gruppenliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga. „Es ist schon ein großer Anreiz, aber auch eine Herausforderung mit den jungen Spielern zu arbeiten“, meint Inan, der Julius Knatz, Pascal Deiß, Jan Wiens, Abdulghani Alhamad, Timon Dietrich, Calvin Bublitz, Tim Albrecht, Yannick Lenz, Janick Schäfer, und Jan-Philip Volke die nötige Zeit geben will, um sich an die raue Luft der siebten Liga zu gewöhnen. „Alle dürfen Fehler machen.“ Der Lerneffekt dürfe allerdings nicht immer nur aus negativen Erlebnissen erfolgen. Wichtig sei es, dass die erfahrenen Spieler wie Timo Wiegand und Demetrio D‘ Agostino das Heft in die Hand nehmen und die jüngeren Kollegen führen. „Aber neben der Weiterentwicklung der Jungs geht es auch um Ergebnisse,“ betont Inan und nennt das Saisonziel: „Wir wollen erneut ganz oben mitmischen.“ Laut des FSV-Trainers ein schwieriges Unterfangen. Für ihn ist die Liga besser besetzt als im vergangenen Jahr. „Das wird ein bis zum Ende spannendes Rennen um die Meisterschaft“, ist er sich sicher. „Da gibt es ein größeres Feld, der Meister wird bestimmt nicht so deutlich vorne liegen.“ Mögliche Kandidaten sind neben der eigenen Mannschaft Grebenstein, Dörnberg, Kaufungen, Rothwesten, Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach und KSV Hessen Kassel II. Als ernst zu nehmende Konkurrenten sieht er auch die Aufsteiger BC Sport Kassel und Lichtenau an.

In den ersten beiden Spielen bekommt es Wolfhagen gleich mit zwei Hochkarätern zu tun. Erster Gegner im vertrauten Liemecke-Stadion ist Rothwesten, dann geht es nach Grebenstein.

Vielleicht zeigt sich da schon, wohin der Weg des FSV führt.