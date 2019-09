FSV Wolfhagen feiert Remis wie einen Sieg

Die Überraschung war möglich, am Ende aber war der FSV Wolfhagen dennoch zufrieden. Der Tabellenvorletzte der Fußball-Gruppenliga trotzte Spitzenreiter Lichtenauer FV ein 0:0 ab.

Das Hoffnung macht, denn die nach der Trennung von Halil Inan vom Interimstrainerduo Tobias Heßler und David Michels auf das Feld geschickten „Wölfe“ waren gegenüber ihren vergangenen „Katastrophenspielen“ nicht wiederzuerkennen. Sie präsentierten sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung taktisch, kämpferisch und läuferisch wie in den gewohnt guten, alten Zeiten. Dass sie mehrfach auch Glück hatten, war der verdiente Lohn ihres engagierden Auftretens. In den ersten 20 Spielminuten setzten die Wolfhager überraschend deutlich die Akzente, hätten durch Timo Wiegand (4.) und Julius Knatz (17.) durchaus in Führung gehen können. Wiegands Schuss strich nur um Papierbreite am oberen Torwinkel vorbei, Knatz verzweifelte an FV-Keeper Gheorghi Bantis. Erst in der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs konnten sich die spieltechnisch versierten Gäste besser in Szene setzen, ohne aber FSV-Schlussmann Timon Dietrich vor große Probleme zu stellen.

Kurz nach dem Seitenwechsel ließ Gästespieler Mathias Tadeis Gambetta per Kopf eine so genannte Hundertprozentige liegen, im direkten Gegenzug drehte Schlussmann Bantis einen Wiegand-Freistoß mit den Fingerkuppen noch um die Stange. Natürlich gab sich Lichtenau mit einem Punkt nicht zufrieden, wollte drei. Die Gäste machten mehr und mehr mächtig Dampf, doch die Wolfhager Abwehr ließ mit großem Einsatz einfach nichts anbrennen.

Der FSV hatte aber auch Glück, als Berat Miftari (80.) Keeper Dietrich überlupfte, doch nur die Querlatte traf. Auf der anderen Seite wurde Jannick Schaake (88.) im Strafraum gefoult, der Elfmeter-Pfiff aber blieb aus.