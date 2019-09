FSV Wolfhagen sucht einen neuen Trainer

+ © Michl Musste seinen Stuhl räumen: Halil Inan und der VfL Wolfhagen gehen getrennte Wege. Nach einem Gespräch am Mittwochabend einigten sich der Vorstand und der Trainer einvernehmlich, die Zusammenarbeit zu beenden. © Michl

Das kommt nach den sportlichen Misserfolgen nicht überraschend: Fußball-Gruppenligist FSV Wolfhagen hat sich nach nur vier Punkten aus acht Spielen von Trainer Halil Inan getrennt. Er wird die Mannschaft am Sonntag im Heimspiel gegen Spitzenreiter Lichtenauer FV also nicht betreuen. Auch wenn er nach außen fest im Sattel saß, so hat es intern wohl schon länger gebrodelt. So spricht der Verein in seiner Pressemitteilung, in der er die Trennung bekanntgab auch nicht von einer Unterredung, sondern von Gesprächen die der Trennung vorausgingen. Im HNA-Interview äußert sich der FSV-Vorsitzende Harms Böttger zu den jüngsten Entwicklungen und der Trennung.