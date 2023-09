FSV trifft auf namhaften Gegner

Von: Michael Wepler

Gegen Bad Soden dabei: Pascal Deiss (links) und der FSV Wolfhagen treten am Sonntag gegen den Verbandsliga-Spitzenreiter an. © Privat

Wolfhagen – Ein lange Zeit ungewohntes Gefühl einer Niederlage in einem Serienspiel musste der Fußball-Verbandsligist FSV Rot-Weiß Wolfhagen mit dem 1:2 in der Vorwoche in Bronnzell kennenlernen. Zuvor gab es die letzte Niederlage im Juni 2022, als die Wölfe nach dem 2:4 bei Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach ihre Aufstiegshoffnungen noch ein Jahr verschieben mussten.

Am Sonntag (15 Uhr) steht nun das Heimspiel im Stadion an der Liemecke gegen den Spitzenreiter SG Bad Soden an. Die Kurstädter ließen nach vier Siegen am Mittwochabend beim 2:2 zu Hause gegen den ehemaligen Hessenligisten Flieden ihre ersten Punkte liegen. Dabei verhinderten sie durch ein spätes Tor ihre erste Saisonpleite.

Für Wolfhagens Trainer Valentin Plavcic war die Niederlage in Bronnzell, die erst in der 90. Minute zustande kam, kein Rückschlag für den bis dahin mit zwei Siegen und einem Unentschieden so gut gestarteten Neuling: „Die Leistung war in Ordnung. Wir haben bei einem guten Gegner unsere Chance nicht genutzt und am Ende verloren.“

Im Training unter der Woche werde es keine Änderungen geben, weil Plavcic mit den bisherigen Leistungen seiner Elf zufrieden ist.

Personell gibt es hingegen Umstellungen. Mit Abwehrchef Robert Garwardt, Neuzugang Christian Brinkmann und Pascal Deiss im defensiven Mittelfeld kehren Spieler in die Mannschaft zurück, die den Kader verstärken werden. „Das sind erfahrene und große Spieler für das Zentrum. Für mich wird es jetzt schwer, Spieler für die ersten elf und für die ersten 18 zu nominieren.“

Mit Bad Soden freut sich Plavcic über einen attraktiven Gegner: „Ich hoffe auf eine große Kulisse und ein tolles Spiel.“

Nach Platz fünf in der Vorsaison will es die SG in dieser Saison wissen. Unter dem neuen Trainer Lars Schmidt, der als Spieler für Kickers Offenbach, den Karlsruher SC und Mainz 05 in der 1. und 2. Bundesliga spielte, soll eine Platzierung in der Spitzengruppe erreicht werden.

Dabei konnte sich die SG mit fünf hessenliga-beziehungsweise oberligaerfahrenen Spielern hochkarätig verstärken. Auch gegen diesen personell so stark besetzten Gegner will Plavcic an der Spielweise seiner Elf nichts ändern: „Wir werden auch gegen diese Mannschaft versuchen, offensiv zu spielen und unseren Stil beizubehalten.“

Hinweis: Für das Auswärtsspiel am 9. September in Flieden setzt der FSV einen Bus ein. Anmeldungen nimmt Werner Schwedes unter 0172 - 273 93 15 entgegen. (Michael Wepler)