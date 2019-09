FSV Wolfhagen will Talfahrt stoppen

Der FSV Wolfhagen braucht einen Sieg. Am Sonntag, 15 Uhr, trifft das Team in der Fußball-Gruppenliga auf den SV Kaufungen.

Für den FSV Wolfhagen gibt es kein Wenn und Aber. Wenn die „Wölfe“ von Trainer Halil Inan am Sonntag, 15 Uhr, in ihrer achten Pflichtaufgabe der Fußball-Gruppenliga an der heimischen Liemecke den SV Kaufungen empfangen, dann müssen sie die zur Disposition stehenden drei Punkte auf ihrem Konto verbuchen. Ansonsten könnte das eintreten, was vor dem Saisonstart undenkbar schien. Nämlich, dass die Szene an der Liemecke vom Schein der roten Laterne erhellt wird.

Nach nur einem Sieg und einem Remis in sieben Begegnungen fristen die Inan-Schützlinge punktgleich mit dem Schlusslicht Calden/Meimbressen als Tabellenvorletzter ein tristes Dasein im tiefen Tabellenkeller auf einem direkten Fahrstuhlplatz nach unten. Wobei aktuell der Rückstand zum rettenden Ufer sich aber nur auf zwei Zähler summiert. Im Klartext: Das, was sich die „Wölfe“ eigentlich vorgenommen haben, oben mitzuspielen, hat sich jetzt schon zum Überlebenskampf um den Klassenerhalt umgewandelt. Mit Ursache für die bisherige FSV-Talfahrt war vor allem der vermeintliche Heimkomplex mit Niederlagen gegen Rothwesten und den bis dahin beiden Mitkellerkindern Vollmarshausen und Reichensachsen. Lediglich gegen die U23-Löwen des KSV Hessen Kassel zeigten die „Wölfe“ auf heimischen Rasen mit einem 4:1-Erfolg Biss.

Um die Hausaufgabe gegen Kaufungen sind Inan und Co. nicht zu beneiden. Die Gäste von Coach Jonas Spengler spielten in der vergangenen Saison noch in der Verbandsliga, haben den Absturz in die Tieferklassigkeit aber ganz gut in den Griff bekommen. Mit drei Siegen, einem Remis und zwei Nullnummern sind sie Sechster, wobei sie in ihren drei Auswärtsaufgaben zwei Mal punkten konnten (5:1 in Heiligenrode, 1:1 beim VfL Kassel).

Personell gibt es bei den „Wölfen“ etwas Licht aber auch Schatten. Mittelfeldregisseur Demetrio D’Agostino ist aus dem Urlaub zurück und wieder ins Training eingestiegen. Dafür wird vermutlich Flügelflitzer Kamil Turan fehlen, der Urlaubsfreuden genießt. Vielleicht ist er am Wochenende aber wieder zurück und Halil Inan hat alle Mann an Bord.