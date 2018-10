FSV-Zweite bleibt Deisel auf den Fersen

hofgeismar/wolfhagen. Der TSV Deisel ist als Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A bisher vor allem sehr heimstark, Calden/Meimbressen II wurde gestern mit 6:0 vom Platz gefegt. Das Verfolgerduell entschied Wolfhagen II mit 3:1 gegen Schauenburg II für sich. Hombr./Udenh. II trennte sich von Wettesingen/Breuna/O. II nur mit 0:0. Espenau gewann in Riede 5:0 und Schöneberg atmet auf nach einem 5:1 gegen Fürstenwald.

Deisel - Calden/Meimbressen II 6:0 (3:0). Der Sieg des TSV war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Robin Krull (13., 21.) sorgte mit einem Doppelpack für die beruhigende 2:0-Führung. Mit einem Kopfballtreffer erzielte Marco Stübener fünf Minuten vor der Pause den 3:0-Halbzeitstand. Abwehrspieler Dominik Geschonke verlängerte einen Eckball zum 4:0 (53.) ins Tor. Marco Stübener (70. und 80.) fügte noch zwei Treffer hinzu und markierte mit dem 6:0 den 45. Heimtreffer der Maihack-Schützlinge.

Wolfhagen II - Schauenburg II 3:1 (2:1). Nach dem 0:1 von Jannick Schäfer hatte die SG-Reserve ihr Pulver schon verschossen. Die jungen Wölfe nahmen das Zepter in die Hand und hatten die Partie schon zur Pause durch Eike Kratzsch (31.) und Manuel Rost (45.) gedreht. Im zweiten Durchgang war die FSV-Reserve auch die bessere Mannschaft und der 3:1-Endstand durch Rost (89.) auch verdient.

Hombressen/Udenhausen II - Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II 0:0. An der gut organisierten Abwehr des Wiederaufsteigers bissen sich die Reinhardswald-Vereinigten die Zähne aus. Zum Schluss war es aber ein glücklicher Punktgewinn für die Gäste, den sie auch Schlussmann Kevin Goldmann zu verdanken hatten, der mit einem Reflex nach einem Kopfball von Tim Heider drei Minuten vor dem Ende den Punkt festhielt. Ein Schuss von Nico Ritter in der 85. Minute verfehlte das Breunaer Tor nur knapp.

Riede - Espenau 0:5 (0:2). Die Rieder hielten eine Halbzeit lang gut mit und verpassten durch Rene Döller die eigene Führung in der Anfangsphase. Einfach cleverer waren die Espenauer, durch Worrie Bah (24.) und Thomas Berschauer (45.) führten sie zur Pause mit 2:0. Nach dem 0:3 (63.) von Oliver Scheibe kam nichts mehr von den Gelb/Schwarzen. „Deswegen geht der Sieg der Gäste auch in Ordnung“, berichtete Riedes Vorsitzender Marcus Albrecht. Ihab Najjar und Lukas Beecken erhöhten erst in der Nachspielzeit für das Brachmann-Team.

Oberelsungen II - Diemeltal 08 1:3 (1:0). Zehn Minuten Unachtsamkeit reichten und es war erneut geschehen um den Neuling aus Oberelsungen. Der führte zur Pause überraschend mit 1:0 durch Alexander Dien (43.). Doch mit dem 1:1 (58.) von Jan Rothschild drehte sich die Partie und keine zehn Minuten später stand es schon 1:3 durch Patrick Bauer (65.) und noch mal Jan Rothschild (68.).

Schöneberg - Fürstenwald 5:1 (2:0). „Endlich“, das ist das Schlagwort für die Erleichterung beim TSV Schöneberg nach dem ersten Heimsieg. In einer kampfbetonten Partie holte Kevin Graff (26., FE. und 45.) den 2:0-Pausenstand raus. Eduard Bellmann erhöhte auf 3:0 (60.) und nach dem 3:1 von Kevin Werner (FE., 65.) zog die Klinter-Elf durch Alexander Jordan (74.) und Max Metje (86.) wieder davon. (zyh)