Fünf Treffer reichen nicht zum Sieg

Von: Joachim Hofmeister

Besonders enttäuscht: Dörnbergs Mittelfeldspieler Toni Dombai wurde in der 55. Minute vom Feld geholt. Zu diesem Zeitpunkt stand es 3:2 für Dörnberg. Am Ende unterlag der FSV der SG Ehrenberg 5:6. © Joachim Hofmeister

Dörnberg – Es waren knapp zwei Minuten, in denen Dörnbergs Trainer Tobias Hake nach der vierten Niederlage in Folge und der enttäuschenden 5:6 (3:1)-Pleite gegen die SG Ehrenberg die „unglaublichen Ereignisse“ auf dem Kunstrasenplatz im heimischen Bergstadion analysierte. Es sind zwei Minuten einer Abrechnung des 28-Jährigen mit seiner eigenen Mannschaft, die sich schon mehrfach in der laufenden Serie Ausrutscher gegen ein Kellerkind der Fußball-Verbandsliga geleistet hatte.

„Ich dachte, das Bitterste der Saison mit dem 2:3 gegen Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach am Donnerstag erlebt zu haben, aber das heute toppt das Ganze nochmal,“ sagte ein emotional sichtlich frustrierter Hake unmittelbar nach der Partie. „Wir haben einige eklatante Fehler gemacht. Bei der Leistung und dem Ergebnis fehlen mir die Worte.“

Sprachlos war auch Dennis Dauber, der drei Tore für seine Dörnberger Mannschaft erzielte. „So etwas habe ich in meiner gesamten Laufbahn noch nicht erlebt.“ Vor allem die Art und Weise der Niederlage wurmte den Routinier gewaltig. „Wir haben gegen einen schwachen Gegner gespielt und sechs Dinger gefangen. Unglaublich. Es tut richtig weh, wenn man sieht, wie die Gegentore gefallen sind.“ Dauber hatte unter anderem den letzten Treffer im Blick, als Sven Bambey den Ball nach einem Eckstoß freistehend von der Strafraumgrenze in den FSV-Kasten lupfte (90.). Der 33-Jährige und seine Mitspieler waren nach dem 5:6 niedergeschlagen, einige lagen am Boden.

Noch gravierender waren das 1:1 durch Bambey (10.) und das 3:3 durch Marius Bublitz (64.). Ehrenberg agierte mit langen Bällen aus der eigenen Abwehr. Und hatte Erfolg, weil beim FSV die Räume zwischen Abwehr und Angriff viel zu groß waren.

In der 50. Minute ein weiterer Bock der Dörnberger. Bei einem Freistoß von Felix Beck stand Torwart Nico Bergner viel zu nah am rechten Pfosten. Der Ball war haltbar.

Beim 3:4 durch Bublitz‘ zweiten Treffer war die gesamte FSV-Hintermannschaft nicht im Bilde (70.).

Hinzu kam, dass die Hausherren zahlreiche Chancen nicht nutzen konnten. Allein Toni Dombai, einer der Kreativfiguren beim FSV am gestrigen Sonntag, vergab drei Hochkaräter. Er wurde deshalb von Trainer Hake vom Feld genommen, was bei vielen FSV-Anhängern auf Unverständnis stieß. Für Dombai spielte Pascal Kemper. Er konnte dem Spiel aber keine entscheidenden Impulse geben.

Dörnberg war gegen Ehrenberg um Wiedergutmachung nach den letzten Niederlagen bemüht, doch wer hinten grob handelt und vorne sündigt, darf sich am Ende nicht beklagen. Eine bittere Niederlage für den FSV. Platz zwei ist futsch, die Saison für die Habichtswalder gelaufen. (Joachim Hofmeister)