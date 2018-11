Fünfte Saisonniederlage

Sand. Fußball-Verbandsligist SSV Sand hat sein letztes Heimspiel vor der Winterpause verloren. Die Mannschaft von Interimstrainer Michael Heimrich unterlag dem SC Willingen mit 2:4 (1:2).

„Die Niederlage ärgert mich schon, weil wir vieles nicht so umgesetzt haben, wie besprochen. Die erste Halbzeit war katastrophal. Wir hatten kaum Abschlussmöglichkeiten, wenig Spiel über die Außen, das hat alles irgendwie gefehlt“, sagte Heimrich. „Wir haben eigentlich nur reagiert, kaum agiert.“

Mit tatkräftiger Unterstützung von Raphael Mütze gingen die Sander in der elften Minute in Führung. Der Verteidiger köpfte den Ball direkt vor die Füße von Lukas Knigge. Dieser ließ Torwart Yannick Wilke mit einem strammen Schuss keine Abwehrchance.

Die zweite Einschussmöglichkeit des SSV in Halbzeit eins besaß Steffen Bernhardt nach Pass von Antonio Bravo-Sanchez. Bernhardt scheiterte am Willinger Keeper (29.). Nur eine Minute später Jubel im Lager der Upländer. Florian Heine erzielte mit einem Freistoß das 1:1 (30.). Danach nahm der Gast das Heft in die Hand, der eingewechselte Jan Henrik Vogel schoss mit seinem ersten Ballkontakt den SC nach vorn (39.).

Steigerung nach der Pause

Die Sander kamen wie verwandelt aus der Kabine, sie ergriffen sofort die Initiative. Der erste gelungene Spielzug brachte den Ausgleich. Kapitän Tobias Oliev traf zum 2:2 (47.). Danach ging ein Ruck durch das SSV-Team. Selbst in Unterzahl, Stürmer Pascal Itter hatte wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen (57.), waren die Gastgeber überlegen.

Nach einer Stunde hatte der Tabellensechste die Möglichkeit, erneut in Führung zu gehen. Steffen Bernhardt verpasste den Ball nach einer Hereingabe von Daniel Wissemann knapp. Die Upländer überstanden die Drangperiode und kamen durch einen individuellen Fehler von Torwart Rick Christof zum 3:2 (69.). Zunächst klärte Sören Hohmann nach einem Schuss von Jan Albers auf der Linie, anschließend vertändelte Christof den Ball, Heine stocherte das runde Leder über die Linie. Der SSV übte weiter Druck auf den Gegner aus, ohne Erfolg. In der letzten Minute der regulären Spielzeit machte Heine mit seinem dritten Tor nach einem Konter über Vogel den Willinger Sieg und Sands fünfte Saisonniederlage perfekt.