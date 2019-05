Für Breuna zählt nur ein Sieg

So darf es nicht sein: Wollen die Fußballer von Wettesingen/Breuna/Oberlistingen siegen, müssen sie vor ihren Gegenspielern an den Ball kommen.

Zu einem richtigen Endspiel im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga kommt es am Sonntag (15 Uhr) in Breuna, wo die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen auf den TSV Heiligerode trifft. Dabei muss die auf dem viertletzten Platz liegende SG gegen die einen Punkt besseren Heiligenröder unbedingt gewinnen, während den Gästen ein Remis zum Ligaerhalt reichen wird.

Der viertletzte Platz wird nicht, wie irrtümlich am Mittwoch berichtet, zum Klassenerhalt reichen. Bei zwei Aufsteigern in die Verbandsliga und vier Absteigern aus der Verbandsliga, beträgt die Zahl der Gruppenligisten 34. Dazu kommen die fünf Meister aus den Kreisoberligen und der Sieger der Aufstiegsrunde der Gruppenzweiten, was insgesamt 40 Mannschaften ergibt. Abzüglich der Richtzahl von 32 Mannschaften ergeben sich acht Absteiger.

Sollten fünf Vereine aus der Verbandsliga absteigen, würden in einer Gruppe 17 Vereine spielen. So wird auf jeden Fall eine Entscheidung fallen.

Die Gäste gehen nach dem überraschenden 3:2-Heimerfolg über den Meister und Aufsteiger Hombressen/Udenhausen in die Partie, während die SG eine hohe 1:5-Niederlage in Rothwesten kassierte. Dennoch macht SG-Trainer Marco Wolff der letzte Auftritt seiner Mannschaft durchaus Mut für dieses Ko-Spiel: „Wer die Begegnung gesehen hat, weiß, dass das Spiel anders hätte verlaufen können. Wir haben wieder an unsere Form aus der Vorrunde anknüpfen können, aber leider nicht unsere Chancen genutzt.“ An diese Leistung gilt es anzuknüpfen. Achten muss die SG besonders auf die Mittelfeldzentrale mit dem Winterzugang Anto Kajic, dem reaktivierten Co-Trainer Dennis Jödecke und dem schnellen Angreifer Christian Rümenap.

Hilfreich sein könnten die guten Erinnerungen an das Hinspiel, das Wettesingen/Breuna/Oberlistingen mit 3:2 gewann.