Für Dörnberg zählt nur ein Sieg

Dörnberg. Dörnbergs Fußballer sind am Samstag auswärts gefordert. Der Tabellenvorletzte der Verbandsliga Nord ist ab 16 Uhr beim SC Willingen zu Gast. Ralf Wetzstein hat sich intensiv mit dem kommenden Gegner beschäftigt: „Ich habe mir das Spiel der Upländer am vergangenen Samstag beim SSV Sand angeschaut, um zu sehen, wo die Stärken und Schwächen der Mannschaft liegen.“

Welche Erkenntnisse der Dörnberger Trainer gesammelt hat? „Willingen agiert sehr diszipliniert in der Rückwärtsbewegung und hat im Angiff gute Leute.“ Florian Heine beispielweise sei nur schwer vom Ball zu trennen. Beim 4:2 in Sand schoss der Willinger Offensivspieler drei seiner bisher 13 Tore. „Ihn müssen wir weit vom eigenen Strafraum fernhalten“, gibt Wetzstein als Marschroute vor.

Der FSV-Coach hat aber auch Baustellen und Lücken im Spiel des SC erkannt. Darüber aber möchte er nicht sprechen. „Ich will an dieser Stelle nicht zu viel verraten.“

Willingen sei ein unbequemer Gegner. „Man muss aber auch sagen, dass wir das mittlerweile auch sind“, betont Wetzstein.

Dies bekam zuletzt der SV Kaufungen zu spüren, den der FSV mit 3:1 besiegte. Mit dem zweiten Saisonsieg tankte Dörnberg neues Selbstvertrauen für die beiden noch ausstehenden Begegnungen in diesem Jahr. Nach Willingen muss der FSV noch beim SV Adler Weidenhausen ran. Wetzstein wünscht sich noch zwei Drei-Punkte-Gewinne. „Wir dürfen uns vor der Winterpause eigentlich keinen Ausrutscher mehr erlauben, wenn man die Klasse noch halten will“, weiß der FSV-Coach. „Nach dem Sieg im Kellerduell gegen Kaufungen wollen wir in Willingen den nächsten Schritt nach vorn machen und auch am Meißner was mitnehmen.“

Wetzstein plagen vor dem Duell gegen den Tabellenzehnten personelle Sorgen. Während Pascal Adler wegen einer Grippe definitiv nicht spielen kann, ist der Einsatz von Dennis Dauber fraglich. Er meldete sich am Mittwoch krank. „Sollte Dennis ausfallen, wäre das für uns ein herber Verlust.“

Mut macht das Ergebnis aus dem Hinspiel. Dörnberg setzte sich auf dem Kunstrasenplatz im Bergstadion knapp mit 2:1 durch.

Mit Blick auf das Wetter wird wohl auch in Willingen auf selbigem Untergrund gespielt. „Das könnte uns entgegenkommen“, meint Wetzstein. (hjx)