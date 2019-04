Für Sand zählt am Samstag nur ein Sieg

Die Ausgangslage ist klar: Fußball-Verbandsligist SSV Sand muss sein Heimspiel am heutigen Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr) gegen Johannesberg gewinnen.

Ansonsten ist Chance, doch noch den Relegationsplatz zu erreichen, wohl endgültig dahin. Die Tabelle in der Verbandsliga ist derzeit immer noch vergleichsweise schief. Einige Teams haben erst 25 Begegnungen hinter sich, andere schon 28. Sand hat als Tabellensechster mit 26 absolvierten Spielen gegenüber dem Tabellenzweiten Fulda-Lehnerz II noch zwei Spiele in der Hinterhand. Der SSV kann also aus eigener Kraft den Rückstand von derzeit acht Punkten auf zwei reduzieren. Vorrausstzung: Er gewinnt beide Spiel

Das erste ist heute gegen Johannesberg, und das istsicherlich keine leichte Aufgabe. Die Gäste aus dem Fuldaer Land sind zwar nur Tabellenzehnter, doch sie sind auswärts stark. Mit fünf Siegen und vier Unentschieden blieben sie in neun von 13 Auswärtsbegegnungen ungeschlagen – nur vier Mannschaften haben eine bessere Auswärtsbilanz.

Zu dem wollen die Gäste noch offene Rechnungen begleichen. Zum einen schnappten ihnen die Sander vergangenes Jahr am letzten Spieltag die Relegationsteilnahme nach oben weg, zum anderen zogen sie im Hinspiel durch den späten Treffer von Steffen Klitsch mit 0:1 den Kürzeren. Ähnlich war es ein Jahr zuvor. Da war Steffen Bräutigam der SSV-Matchwinner.

Einen Sieg hat der SSV auch am heutigen Samstag im Blick. SSV-Fußballchef Helmut Bernhardt: „Wir sind nach der Winterpause noch ungeschlagen.“ Das soll so bleiben, wobei Bernhardt vor allem auf die Offensive-Abteilung setzt: Sie traf 58 mal, so oft wie keine andere Mannschaft in der Liga. Der auswärtsstärkste Abwehrriegel der Liga, den Johannesberg sein eigen nennt, müsste also zu knacken sein.

Allerdings müssen sich die Sander gegenüber den beim 0:0 gegen Eintracht Baunatal gezeigten Leistungen gewaltig steigern, wenn sie gewinnen möchten. Auch beim 4:2-Halbfinal-Pokalerfolg in Schauenburg war spielerisch noch viel Luft nach oben.

Zudem gehen die Sander mit ersonellen Handicaps in die Hausaufgabe. Verletzungsbedingt stehen Torwart Johannes Schmeer, Robert Garwardt, Daniel Wissemann und Daniel Wagner nicht zur Verfügung.