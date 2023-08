Der Tag ist gekommen

Von: Raphael Wieloch

Eine volle Tribüne: So oder so ähnlich könnte das Liemeckestadion am Sonntag aussehen, wenn der FSV in seine erste Verbandsliga-Saison startet. © Artur Schöneburg

Wolfhagen – Drei Jahre und elf Monate. Das könnte das Strafmaß eines verurteilten Verbrechers sein. Oder aber die Zeit, in der die Fußballer des FSV Wolfhagen kein Ligaspiel mehr auf der heimischen Liemecke verloren haben. Am 8. September 2019 war der SV Kaufungen die letzte Mannschaft, die mit einem 2:1-Erfolg die volle Punkteausbeute aus Wolfhagen entführte – eine irre lange Zeit.

Und da scheint es eine Art Fügung des Schicksals zu sein, dass der Liganeuliga in seiner ersten Saison in der Verbandsliga ausgerechnet mit einem Heimspiel startet. Am Sonntag um 15 Uhr beginnt für die Wolfhager das Abenteuer auf unbekanntem Terrain. Zu Gast ist mit der TSG Sandershausen ein in der Liga etablierter Gegner – aber keine Übermannschaft. Wir haben für dieses historische Spiel fünf Wünsche formuliert.

1. Ein volles Haus. In der Region wird es wohl am ehesten seinem Namen gerecht: das Liemeckestadion. Grund dafür ist die kleine, aber charmante Tribüne, die einerseits für Stadionatmosphäre sorgt und andererseits in der Vergangenheit stets gut gefüllt war. Und das sollte auch am Sonntag so sein. Ein ausgeprägtes Interesse am FSV in und um Wolfhagen ist vorhanden. Und der erstmalige Aufstieg in die zweithöchste Liga auf Landesebene dürfte dieses verstärken. Gut möglich also, dass die Tribüne voll wird. Oder besser noch: Dass kein Platz frei bleibt.

2. Ein packendes Spiel. Ohnehin noch euphorisiert vom Aufstieg und einer Saison, in der die Wolfhager kein einziges Mal verloren haben, wird der Faktor Motivation wohl keine große Rolle spielen – die wird am Anschlag sein. Und dass die Wölfe, die sich in der Sommerpause mit sechs neuen Spielern verstärkt haben, kicken können, hat die vergangene Saison eindrucksvoll gezeigt. Hinzu kommt die bereits erwähnte Heimstärke. Beste Voraussetzungen für ein packendes Spiel, da Sandershausen sicher darin bestrebt sein wird, dem FSV zu zeigen, was Fußball in der Verbandsliga bedeutet. Gleichzeitig besteht für die TSG Stolpergefahr.

3. Ein Auftaktsieg. Der wäre ein Träumchen – und definitiv im Bereich des Möglichen. Keine Mannschaft weiß zu Saisonbeginn, wo genau sie steht. Und allzu viel Aussagekraft haben die Testspiel-Ergebnisse aus der Vorbereitung in der Regel auch nicht. Die generell letzte Pflichtspielniederlage liegt über ein Jahr zurück (Juni 2022, 2:4 in Kleinalmerode). An Selbstbewusstsein mangelt es dem FSV demnach nicht.

4. Ein Valentin Plavcic, wie er leibt und lebt. Ein Wunsch, der mit hoher Wahrscheinlichkeit in Erfüllung gehen wird. Denn dieser Mann lebt Fußball. Kein Trainer der Region ist mit so viel Engagement und Herzblut an der Seitenlinie dabei. Niemand gestikuliert, interveniert so viel wie dieser temperamentvolle Valentin Plavcic. Und wahrscheinlich bringt auch niemand dieses Maß an Know-How mit. Der UEFA-Lizenz-Inhaber ist in Wolfhagen der Vater des Erfolgs und wird von der ersten Minute an auf Betriebstemperatur sein.

5. Ein Tor von Tjarde Bandowski. Kein Spieler des FSV Wolfhagen drängte sich in der abgelaufenen Saison so sehr in den Blickpunkt wie Tjarde Bandowski. Und das liegt schlicht an seinem Torriecher. Obwohl der Angreifer in den letzten acht Ligaspielen der vergangenen Saison verletzungsbedingt fehlte, wurde er mit 39 (!) Toren und großem Abstand Torschützenkönig. Ein Unterschiedsspieler. Auch in der Verbandsliga? (Raphael Wieloch)