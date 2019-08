Für Wolfhagen gab es im Sauertal nichts zu holen

Grebenstein – Absteiger TuSpo Grebenstein untermauert bereits zu Saisonbeginn seinen Anspruch auf die sofortige Rückkehr in die Fußball-Verbandsliga. Nach dem 6:3-Auftaktsieg gegen den VfL Kassel präsentierte sich die Elf von Trainer Mikaeil Shihni auch am zweiten Spieltag torhungrig und fegte den im Vorfeld hochgewetteten FSV Wolfhagen mit 5:1 (4:0) vom Platz.

Damit setzten sich die Grebensteiner oben fest, die Wolfhager stecken hingegen im Tabellenkeller fest.

Mikaeil Shihni war rundum zufrieden mit der Vorstellung seiner Spieler: „Wir wussten, dass die Wolfhager in der Defensive anfällig sind, haben uns deshalb vorgenommen, dies zu nutzen, um bereits bis zum Pausenpfiff den Sack zuzumachen. Was uns ja auch gelungen ist.“

Sein Wolfhager Kollege Haili Inan rang sichtlich nach Worten, bilanzierte die Partie kurz und knapp: „Grebenstein hat eiskalt unsere Fehler bestaft.“

Gespielt waren noch keine zwei Minuten, da hätte TuSpo-Torjäger Manuel Frey die Nachlässigkeit der FSV-Abwehr bereits bestrafen können. Doch frei zum Schuss kommend, visierte er die Wolken an. Nach wiederum zwei Minuten machte Frey (4.) es aber besser, zirkelte fast schon akrobatisch den Ball aus spitzem Winkel an den Innenpfosten - 1:0.

In der Folgezeit überbot sich der Wolfhager Defensivblock mit Geschenken, die die Platzherren auch dankend annahmen. Nach Flanke von Frey köpfte Leon Ungewickel (12.) zum 2:0 ein. Dann fälschte ein Wolfhager Abwehrbein den Schuss von Frey (29.) zum 3:0 am machtlosen Torwart Sebastian Schmidt vorbei und fünf Minuten später baute Steffen Fried (36.) den TuSpo-Vorsprung gar auf 4:0 aus. Vorher hatte Schmidt mit Glanztat einen Kopfball von Balcan Sari gerade noch so um den Pfosten gedreht.

Und Wolfhager Möglichkeiten? Bis zur Pausenerfrischung musste Platzherrenschlussmann Niklas Lesemann nicht ein einziges Mal richtig zupacken - damit ist die Frage beantwortet.

Anscheinend muss es doch in der FSV-Kabine eine Ansage gegeben haben. Wolfhagen startete furios in den zweiten Durchgang, verkürzte durch den gerade eingewechselten Jannick Schaake (46.). Dann ließ TuSpo-Keeper Lesemann mit einem Superreflex den schon angestimmten Torjubel von Mose Gavaketashvili verstummen, zwei Minuten später reklamierten die Wolfhager ein TuSpo-Handspiel im Strafraum. In dieser Phase lauerten die Hausherren auf Konter und hatten Erfolg damit. Steffen Fried (59.) nutzte einen zum 5:1. Als auch noch Tchieumen Djobissie (74.) nach Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen gehen konnte, resignierten die Wolfhager.