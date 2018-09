Fürstenwald holt den ersten Punkt

Hofgeismar/Wolfhagen. Drei Spiele fanden gestern Abend in der Fußball-Kreisliga A statt. Dabei gab es zwei Heimsiege und ein Remis.

SG Wettestingen/Breuna/Oberlistingen II - TSV Fürstenwald 2:2 (1:1).Aufatmen in den Fürstenwalder Reihen, konnte doch endlich der erste Punkt eingefahren werden. Durch die beiden Treffer von Tobias Müller (13., 76.). Im ersten Durchgang ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, jedoch mit wenigen Chancen. Nach der Pause besaßen die Vereinigten zwar optisch ein Plus, benötigten nach dem Ausgleich durch Benjamin Limbach (35.) aber einen Strafstoß zum Gleichstand. Den verwandelte Tom-Philipp Böhmer (82.).

Jetzt musst der TSV zum FSV Wolfhagen II.Am Sonntag um 12.45 Uhr beginnt die Partie beim Spitzenreiter, dem man in der Vorsaion 0:4 und 1:3 unterlag. Die Vereinigten dagegen sind spielfrei, können die Dorfkirmes feiern.

SG Schauenburg II - FC Oberelsungen II 3:2 (0:1).Die Platzherren hatten eigentlich immer das Spiel und den Gegner sicher im Griff und hätten vor allem im zweiten Durchgang den Chancen nach ihr Torkonto aufstocken können. Wobei aber die Elsinger mit ihren wenigen Kontern immer für Gefahr sorgten. Mit einem Sonntagsschuss am Donnerstag, nämlich von der Mittellinie, brachte Nils Dirich (24.) die Gäste in Führung. Marc Heitmann (60.) glich aus. Dann bewies Schauenburgs Erstmannschaftstorwart Daniel Hischemöller, dass er nicht nur Tore verhindern, sondern auch erzielen kann. Gleich im Doppelpack (74., 80.) zum 3:1. Marco Otto (84.) konnte noch verkürzen.

Am Sonntag geht es für die SG-Reserve weiter. Um 12.45 Uhr tritt sie bei der SG Calden/Meimbressen IIan. Die war nicht sonderlich glücklich über die Spielabsage in Riede und will jetzt gegen Schauenburg die Punkte holen, um ins obere Tabellendrittel vorzustoßen.

SG Hombressen/Udenhausen II - SV Espenau 3:0 (1:0).Die gastgebende Gruppenligareserve mischt weiter in der Spitzengruppe mit, ist jetzt Tabellenvierter mit nur einem Ein-Zähler-Rückstand auf Spitzenreiter Wolfhagen II. Im Duell mit dem Mitverfolger Espenau brachte Julian Oberenzer (39.) die Vereinigten in Führung. Jonas Krohne (68., 79.) machten endgültig den Deckel drauf. Von der Partie erhielten wir keinen Spielbericht.

Aus Espenau wartet der nächste schwere Gegner: Der SVE tritt am Sonntag, 15 Uhr, bei der SG Diemeltal 08an. Und die will beweisen, dass sie stabil genug ist, um die bittere Niederlage in Deisel gut wegzustecken.

SG Weser/Diemel - FC Inter Hofgeismar (-).Samstag, 16 Uhr: Der Aufsteiger aus der ehemaligen Kreisstadt wartet immer noch auf den ersten Sieg nach dem Aufstieg. Doch das dürfte bei Weser/Diemel schwer werden. Die SG gilt als heimstark. Zehn der zwölf Tore erzielte sie auf heimischem Geläuf.

TSV Deisel - TSV Schöneberg (2:2, 5:4). Sonntag, 15 Uhr. Das waren in der Vergangenheit immer ganz enge Duell zwischen diesen beiden Dauerrivalen und das kann auch am Sonntag wieder so sein. Die Deiseler sollten sich davor hüten, die Klinter-Schützlinge am bisher mäßigen Saisonverlauf zu messen. Wie beim Erfolg in Diemeltal ist mit einer hoch motivierten Schöneberger Mannschaft zu rechnen.

TSV Immenhausen II - SV Riede (8:1, 1:4). Sonntag, 13.15 Uhr. Wer hier verliert, muss sich erst einmal im unteren Tabellenbereich einrichten. Deswegen sollte die Partie ziemlich offen sein und nicht so deutliche Ergebnisse wie in der letzten Saison hervorbringen. Der SV wirkt wieder etwas stärker, die TSV-Reserve hat sich ohne Routinier Radanovic noch nicht so richtig gefunden. (zyh/zih)