Beide noch ungeschlagen

Von: Reinhard Michl

Teilen

Ein dickes Brett bohren: Fürstenwalds Kapitän Erik Behr (links), hier gegen Diemetals Ivan Logvinov, will auch gegen Holzhausen in der Erfolgsspur bleiben. © Reinhard Michl

Hofgeismar/Wolfhagen – Wenn im Punktekampf der Fußball-Kreisliga A am Sonntag, 15 Uhr, beim TSV Fürstenwald der TSV Holzhausen aufläuft, dann scheint bei den sogenannten Liga-Experten die Frage nach dem Favoriten bereits im Vorfeld klar beantwortet zu sein: Das wird eine klare Angelegenheit für die Gäste aus dem Reinhardswald von Trainer Marcel Eichler.

Denn bei Holzhausen läuft es in der laufenden Saison bisher richtig rund. Im Gegensatz zur letztjährigen Runde, als sich das Eichler-Team nach dem Abstieg aus der Kreisoberliga die sofortige Rückkehr in die Höherklassigkeit auf die Fahnen geschrieben hatte, am Ende jedoch dieses Ziel als Tabellendritter verpasste.

Auch in der laufenden Runde hat Holzhausen als einzige Mannschaft der Klasse klar und selbstbewusst das eigene Saisonziel definiert: Meisterschaft und Aufstieg. Ist dafür bisher auch in der Spur geblieben. Drei Spiele, drei Siege, zehn Buden geknipst und nur einen Gegentreffer kassiert.

Damit sind sie momentan zwar „nur“ Dritter, die beiden vor ihnen postierten Mitbewerber Sand II sowie Altenhasungen/Oelshausen/Istha haben aber schon jeweils eine Pflichtaufgabe mehr absolviert. Von der prognostizierten Favoritenrolle in Fürstenwald will man in den Holzhäuser Reihen aber nichts wissen.

Denn auch die Hausherren von Neutrainer Joachim Ebert, über denen in der vergangenen Punktspielrunde lange das Abstiegsgespenst schwebte, das sie dann jedoch als Zwölfter in die Schranken weisen konnten, haben bisher allen Kritikern Lügen gestraft. Fürstenwald ist nämlich bei einem Dreier und zwei Remis und damit Tabellensiebter ebenfalls noch ungeschlagen.

Zudem hat die Ebert-Elf aus der vergangenen Saison, auch wenn das sprichwörtlicher Schnee von gestern ist, gute Erinnerungen an Holzhausen. Beim letztmaligen Punktekampf in Holzhausen tüteten sie dort durch die Tore von David Rühl und Dennis Vogel ein 2:2-Unentschieden ein. Für Holzhausen trafen damals Linus Schäfer sowie Dorian Dornemann.

Apropos Vollstreckerqualitäten. Hier haben die Gäste aus dem Reinhardswald aktuell zwar mit Linus Schäfer (4), André Bauer, Fabian Beutekampf und Julian Niemetz (je 2) mit einer Bude mehr leicht die Nase vorne, aber auch bei Fürstenwald bewiesen bisher Dennis Vogel (3) sowie Chris Schäfer (2) Vollstreckerqualitäten. Hinzu kommt, dass sich die Fürstenwälder mit dem Prädikat „Last-Minute-Kampfmaschine“ profilierte.

Zu Hause gegen Diemeltal 08 lagen sie nach einer Stunde mit 3:5 im Hintertreffen, um dann doch noch ein 5:5 verbuchten. Eine noch deutlichere Duftmarke setzten sie bei Obermeiser/Westuffeln II. Da gab eigentlich keiner mehr einen Pfifferling für das Ebert-Team, erzielten die aufgestiegenen Vereinigten nämlich in der 91. Spielminute ihre 2:0-Führung. In der folgenden fünfminütigen Nachspielzeit gelang Fürstenwald jedoch noch ein 2:2-Unentschieden.

Deshalb scheint es bei den Platzherren schon etwas Tiefstapelei zu sein, wenn sie sich gegen Holzhausen trotz Heimvorteil nur in der Außenseiterrolle sehen, sich aber insgeheim schon etwas ausrechnen, um weiter ungeschlagen zu bleiben. Und wäre es nur ein Zähler für das Saisonziel Klassenerhalt. (Reinhard Michl)