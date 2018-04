Fürstenwald will sich rehabilitieren

TSV hofft auf Punkte gegen Schöneberg – Riede gegen Wolfhagen II Punkte einsammeln

+ Spiele am Dienstag: Während Hombressen/Udenhausen II (rechts Benjamin Ross) Calden/M. II empfängt muss der TSV Schöneberg , hier Viktor Wasilez) nach Fürstenwald. ArchivFoto: mrß

Fünf Nachholspiele finden am morgigen Dienstag (19 Uhr) in der Kreisliga A statt. Einen Tag vor dem Gruppenligaderby der ersten Mannschaften kreuzen die Reserveteams der SG Hombressen/Udenhausen und SG Calden/Meimbressen in Hombressen die Klingen. Beide präsentierten sich zuletzt in guter Spiellaune. Der Neuling steht kurz vor dem Sprung auf den dritten Tabellenplatz und die Mackewitz-Elf kann auch noch mehr als den siebten Rang erreichen. Dann müssten aber Mannschaften wie Schöneberg und Schachten/Burguffeln noch weitere Punkte abgeben. Aber genau das haben sie nicht vor.