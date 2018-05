Inter Hofgeismar schlägt TSG Hofgeismar in der Fußball-B-Liga mit 4:0

Hofgeismar. Friedlich und ohne sportliche Nicklichkeiten verlief das Hofgeismarer Stadtderby in der Fußball-B-Liga.

Da Inter derzeit keinen eigenen Platz in der Kernstadt hat, wurde das Spiel in Schöneberg ausgetragen – unter Verbandsaufsicht.

Neben den gut 70 Zuschauern war auch die Polizei zu dem Spiel gekommen, bei dem man im Vorfeld befürchtete, dass es möglicherweise zu Auseinandersetzungen kommen konnte. Doch Inter als Heimverein und Schöneberg als Platzbesitzer hatten alles im Griff. Bei strahlendem Sonnenschein sahen die Fans beider Lager ein überaus faires Spiel. Schon nach einer viertel Stunde konnte die Polizei wieder abrücken. Das beste sahen die Beamten damit nicht: Die vier Tore von Inter, die allesamt in der ersten Halbzeit fielen.

Inter ging konzentrierter und engagierter zu Werke und hatte sich so den Sieg auch verdient. Die TSG spielte lediglich in den letzten 15 Minuten jenen Fußball, der sie in die Spitzengruppe der B-Liga führte. Sie vertändelte jedoch zu oft den Ball und hatte während der gesamten Spielzeit keine einzige nennenswerte Chance. Inter hingegen spielte gradliniger und darf sich nach dem 4:0-Sieg weiter Hoffnungen auf den Relegationsplatz machen. Das Inter-Ziel ist, nächstes Jahr in der A-Liga zu spielne.