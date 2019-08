Spieltag in der Kreisliga A: TSG bereit für Hofgeismarer Stadtduell

Englische Woche: Nach dem Spieltag am Sonntag muss Fürstenwald (am Ball Marcel Regenbogen) am Donnerstag ran. Schöneberg (Jan Bönning und David Piatek, rechts) spielt bereits heute.

Nach dem Saisonauftakt am vergangenen Wochenende ist den Mannschaften der Fußball-Kreisliga A nur eine kurze Verschnaufpause gegönnt. Bereits am heute geht es in fünf Spielen weiter.

Erstmals greift dabei in Hoof die SG Schauenburg II gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II in das Geschehen ein. Am Donnerstagsteht dann in Udenhausen noch die Partie zwischen Hombressen/Udenhausen II und Fürstenwald an.

Diemeltal - Riede (Mittwoch, 18.30 Uhr, in Lamerden). Mit Fortunas Wohlwollen konnten die Diemeltaler mit einem 2:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Hofgeismar eine gelungene Saisonpremiere feiern. Dass die Würfelturmstädter spieltechnisch die bessere Mannschaft waren, ist zweitrangig, entscheidend ist das Endergebnis. Riede blieb dagegen in den Startblöcken hängen, konnte zu Hause eine 2:0-Führung gegen Fürstenwald nicht ins Ziel bringen und zog noch mit 2:4 den Kürzeren. Es bedarf schon eine gewaltige Steigerung, wollen die Gelb-Schwarzen diese Scharte auswetzen.

Schauenburg II - Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II (Mittwoch, 19 Uhr, in Hoof). Es wäre schon überraschend, würden sich die Schauenburger von den Gästen die Butter vom Brot nehmen lassen. Von sieben Liga-Mitbewerbern wurden die Gastgeber im Vorfeld als Titelaspirant genannt und selbst haben sie das Mitspracherecht in Sachen Höherklassigkeit ebenfalls auf ihrer Agenda. Es wäre schon ein Husarenstreich, könnten sich die Breunaer nach ihrer Auftaktheimniederlage beim Goliath als David profilieren.

Calden/Meimbressen II - Immenhausen II(Mittwoch, 19 Uhr, in Meimbressen). Auch hier scheinen die Karten klar gemischt zu sein und zwar zu Gunsten der Hausherren von Trainer Uwe Mackewitz. Die starteten mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den Ex-Kreisoberligisten Carlsdorf. Bei Immenhausen II dagegen ist Wundenlecken angesagt, erlebten sie beim 0:7 in Elbetal doch ein Debakel. Es wäre aber eine Überraschung, gelänge der „Immen-Zweite“ dafür Wiedergutmachung.

Espenau - Altenhasungen/Oelshausen/Istha(Mittwoch, 20.15 Uhr, in Hohenkirchen). Im Espenauer Lager hört man die Worte des Schönebergers Lothar Grandjot gerne. Der attestierte nach der 1:4-Heimniederlage seiner Elf den Espenauern, „dass diese im Titel- und Aufstiegsrennen ein ganz gewichtiges Wort mitreden werden.“ Die aufgestiegenen Erpetalvereinigten dagegen bekamen bei ihrer 3:7-Heimniederlage gegen Weser/Diemel schon deutlich ihre Grenzen aufgezeigt. So hat die Elf von Coach Steven Lippert in Hohenkirchen nur eine minimale Außenseiterchance.

Hofgeismar - Schöneberg(Mittwoch, 20.15 Uhr). Im prestigeträchtigen Stadtderby im Angerstadion ist in beiden Lagern Rehabilitation angesagt. Beide verloren ihr Auftaktspiel. Aufsteiger Hofgeismar setzte zwar bei Diemeltal überwiegend die spielerischen Akzente, musste sich aber trotzdem mit 1:2 geschlagen geben. Schöneberg stand beim 1:4 gegen Espenau auf verlorenem Posten und muss sich am Anger mit der Außenseiterrolle zufrieden geben.

Hombressen/Udenhausen II - Fürstenwald(Donnerstag, 19 Uhr, in Udenhausen). Gästetrainer Thomas Hanke blickt der Aufgabe im Reinhardswald gegen die Verbandsligareserve mit Ruhe und Gelassenheit entgegen. „Für uns gibt es nach unserem 4:2-Auftakterfolg in Riede in Udenhausen nichts zu verlieren, wir können nur erneut gewinnen. Die Hausherren zählen für mich mit zum Kreis der Titelanwärter. Wir wollen uns so teuer wie möglich zu verkaufen.“ Wenn Fürstenwald die vor allem in der zweiten Halbzeit in Riede gezeigten Leistungen erneut auf den Rasen bringen kann, ist nichts unmöglich. zih