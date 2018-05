Marcel Salokat nutzt Semesterferien: Er schießt fünf Tore 

Ersen. Die Semesterferien in den USA kommen gerade zur rechten Zeit für den lange Zeit abstiegsbedrohten Fußball-Kreisoberligisten TSV Ersen.

Denn ihr langjähriger Spieler, Marcel Salokat studiert derzeit in Tampa (Florida), nutzte die vorlesungsfreie Zeit für einen Heimaturlaub, schlüpfte ins gelb-schwarze Dress des TSV – und schoss in bislang zwei Spielen fünf Tore.

Der 27-Jährige ist ein Erser Junge. Bis 20 spielte er bei den gelb-schwarzen, dann wechselte er zu Paderborn, das in der Oberliga spielt. In Paderborn studierte er auch, machte seinen Bachelor in Sportwissenschaften. Als er vergangenes Jahr ein Fußball-Stipendium von der Uni in Tampa bekam, griff er zu. Er macht seinen Master in Trainings- und Ernährungswissenschaft. Mit der Ausbildung kann man beispielsweise bei Profivereinen in der Trainingssteuerung tätig sein. Leistungssteigerung ist dann ein Ziel.

Zunächst freilich hat er die Leistung des TSV Ersen gesteigert. Als fest stand, dass er in den Semesterferien nach Deutschland fliegt, fragten seine Eltern beim zuständigen Hessischen Fußballverband nach, ob es möglich sei, dass er in dieser Zeit in seiner alten Mannschaft spielt.

Es gab ein Ok. Die Mitspieler wussten nichts davon, und sie staunten nicht schlecht, als Salokat am Mittwoch beim Spiel gegen Spitzenreiter Wettesingen/Breuna/Oberlistingen auf einmal in der Kabine war. Es gab ein Riesen-Hallo. „Wir kennen uns ja alle. Der Kontakt ist ja nie abgerissen“, sagt Salokat. Die gute Stimmung übertrug sich aufs Spielfeld.

Zwei Spiele, fünf Tore

Der abstiegsbedrohte TSV schlug den wahrscheinlichen Meister 4:1. Dreifachter Torschütze: Marcel Salokat. Am Sonntag ging die Salokat-Show dann weiter: Beim 3:0-Sieg in Elbetal traf er zweimal. Der TSV-Trend zeigt nach oben. „Das war vorher schon so. Seit der Winterpause ging es aufwärts. Auch ohne mich“, wiegelt Salokat ab

. Auf die nächsten beiden Spiele, am Mittwoch gegen Schauenburg II und am Sonntag gegen Oberelsungen freut er sich dennoch. Dann heißt es wieder Koffer packen und zurück in die USA. Beim Saisonabschluss und der erhofften Nicht-Abstiegsfeier kann er damit nicht dabei sein. Statt Kaltgetränk auf dem Sportplatz heißt es dann Ernährungslehre im Hörsaal. Letzteres ist mit Sicherheit gesünder, doch Ersteres macht sicherlich mehr Spaß. Aber die Semesterferien erlaubten es eben nicht. Ein Trost: Wenn die Erser ihren Klassenerhalt feiern, werden sie mit Sicherheit auf Salokat anstoßen, auf den Knipser, der aus den USA kam.