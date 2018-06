Chance verpasst: SV Balhorn spielt weiter in der Kreisoberliga

1:3-Niederlage im letzten Aufstiegsspiel zur Fußball-Gruppenliga

+ © Michl Am Boden: Florian Degenhardt (Nr. 5), Dennis Reitze und Marcel Hehr (hinten) können es nicht fassen. Durch eine 1:3-Heimniederlage gegen den SC Neukirchen verpasste der SV Balhorn den Gruppenligaaufstieg. © Michl

Der SV Balhorn spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Kreisoberliga. Der Traum vom Aufstieg in die Gruppenliga zerplatzte für die Elf von Trainer Christopher Kurz.