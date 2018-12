Unnötige Niederlage für SSV Sand bei CSC 03 Kassel

SSV verliert Verfolgerduell beim CSC 03

+ © Dieter Schachtschneider Gestört: Karim Kouay (links) und Manuel Schmidt vom CSC verhindern den Angriff des Sanders Sören Hohmann. © Dieter Schachtschneider

Kassel. Als auf dem Sportplatz an der Jahnstraße in der Kasseler Unterneustadt in der Partie der Fußball-Verbandsliga zwischen dem CSC 03 Kassel und dem SSV Sand der Schlusspfiff ertönte, standen die Sander doch etwas betröppelt auf dem Rasen und wollten das Ergebnis nicht glauben.