Grebenstein fährt in den Hexenkessel von Thalau

Feuert Mannschaft und Fans an. Grebenstein Kapitän Hannes Drube wird auch morgen in Thalau alles geben, um den Platz als Sieger zu verlassen.

Grebenstein. Der TuSpo Grebenstein ist bereit für das Spiel des Jahres. Es steigt am Samstag um 17 Uhr 150 Kilometer südlich von Grebenstein: in Thalau.

Kurz vor 19 Uhr wird dann feststehen, ob der TuSpo fünf Jahre nach dem Abstieg wieder die Rückkehr in die Verbandsliga schafft. Die Ausgangslage ist gut. Da der TuSpo gegen Wabern 3:1 gewann, Gegner Thalau aber nur 3:2 reicht den Grebensteinern ein Unentschieden.

Die Stimmung

Anfang der Woche stand die Mannschaft noch ganz im Zeichen der tollen Stimmung, die beim Spiel gegen Wabern vor über 900 Zuschauern in Grebenstein geherrscht hatte. Vor so einer großen Kulisse hatte noch kaum ein TuSpo-Akteur gespielt. Nur Hannes Drube kann sich an das Spiel erinnern, als der TuSpo einst in der Bezirksoberliga auf den KSV Hessen traf. Doch am Sonntag war die Stimmung deutlich enspannter. Es war ein friedliches Fußball-Happening. Heute und morgen wird die Erinnerung der Spannung weichen. Denn in Thalau, das wissen die Grebensteiner erwartet den TuSpo ein Hexenkessel. Um die 2000 Fans werden erwartet. Drube: „Das hat noch keiner von uns erlebt.“

Die Fans

Unter den Zuschauern werden auch zahlreiche TuSpo-Fans sein. Ein Fanbus wird eingesetzt. Das heißt: Einer sollte eingesetzt werden, doch die Nachfrage war deutlich größer. Insgesamt drei Busse machen sich jetzt von Grebenstein aus auf die Fahrt nach Süden. Auch wenn der TuSpo akustisch unterlegen sein wird, er kann zumindest etwas gegen die Thalauer Anfeuerung setzen.

Das Personal

Dem TuSpo tut die einswöchige Pause zuwischen den beiden Spielen gut. Gegen Wabern mussten in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt Mehmet Gül und Manuel Frey ausgewechselt werden. Beide werden voraussichtlich am Samstag in Thalau spielen. Der TuSpo tritt also in Bestbesetzung an.

Der Verein

Der TuSpo will aufsteigen, aber er muss nicht. Druck seitens des Vereins auf die Mannschaft gibt es nicht. Anders ist es übrigens in Thalau. Andere Voraussetzungen gibt es in Thalau: Zwar gibt es auch dort keinen Druck, aber der Verein selbst ist skeptisch, ob es gut ist, in der Verbandsliga zu spielen

Vergleich mit 2004

2004 spielte der TuSpo ebenfalls in der Relegation um den Aufstieg in die Landeslgia, wie damals die Verbandsliga hieß. Der einzige aktuelle TuSpo-Spieler, der damals dabei war: Hannes Drube. Sein Vergleich: „Die Situation war ganz anders. Wir kamen aus dem unteren Drittel der Bezirksoberliga-Tabelle und spielten plötzlich um den Aufstieg. Das kann man nicht mit heute vergleichen: Jetzt sind wir eine gefestigte Mannschaft, die seit Jahren in der Spitzengruppe der Gruppenliga mitspielt.“

Aufstiegsfeier

Eine Feier hat der TuSpo nicht geplant. Es wäre auch ein schlechtes Omen. Drube: „Wenns klappt, dann sind wir spontan genug, um nach der Rückkehr aus Thalau mit unseren Fans im Klubhaus zu feiern.“ Aber Verein und Spieler richten ihr Augenmerk eben zunächst auf das Spiel am Samstag in Thalau, das gewonnen werden soll. Für den Sonntag ist schon länger die Saisonabschlussfeier geplant. Im Falle des Aufstiegs werden wohl einige von einer Aufstiegsfeier in die Saisonabscchlussfeier taumeln.

Legendäre Feier

Apropos Feier: Die Feier zum Aufstieg in die Verbandsliga in der Saison 2004/2005 zählt zu einer der bemerkenswertesten, die der TuSpo erlebte. Sie ging in die Annalen der TuSpo-Geschichte ein. Die Jungs ließen es so richtig krachen. Erzählt wird, dass manche damals die ganze Nacht durchfeierten. Und damit keiner der Feiernden überhitzte, suchte wohl der ein oder andere des Nachts Abkühlung im benachbarten Freibad. Einige, so wird kolportiert, mussten desenthalben später sogar bei der Polizei vorsprechen. Hnter die Gitter kam keiner. Was damals für Ärger sorgte, ist heute eine legendäre Anekdote. „Von der Feier wird heute noch gesprochen“, sagen die jungen Spieler, die damals nicht dabei waren. Als sie noch im Bambini-Alter waren oder in der F-Jugend spielten, schrieb die Senioren-Mannschaft Geschichte. Vor allem sportlich.