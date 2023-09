Dörnberg weiter mit Personalsorgen

Von: Joachim Hofmeister

Ball Im Blick: Im Flutlichtspiel von Dörnberg schauen Dennis Grigat (rechts) und der Willinger Florian Heine in Richtung Spielgerät. © Joachim Hofmeister

Dörnberg – Der FSV Dörnberg trat am Mittwoch im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga Nord gegen den SC Willingen stark dezimiert an. So stark dezimiert, das Co-Trainer Robert Franke auf dem Spielbogen stand. Aushelfen musste er auf dem Feld nicht. Trotz großer Personalsorgen gelang den Habichtswaldern ein 2:0-Erfolg. Es war Dörnbergs zweiter Saisonsieg. Der FSV verbesserte sich dadurch um einen Platz und ist aktuell Tabellen-13.

Nächster Gegner ist am Sonntag ab 15 Uhr der FC Eichenzell. Ob Franke dann wieder dem Kader angehören wird? „Vielleicht lasse ich mich erneut aufstellen, schließlich hat es uns ja Glück gebracht“, lacht Franke, wird aber sofort wieder sachlich: „Ich hoffe, dass sich unsere personelle Situation etwas bessert.“

Toni Dombai und Sandro Bätzing standen ihrem Team am Mittwoch aufgrund einer Grippe nicht zur Verfügung. Franke ist zuversichlich, dass einer der beiden Kränkelten bis zum Spieltag wieder fit ist. „Toni hat kein Fieber mehr, bei ihm sieht es ganz gut aus.“

Fehlen werden definitiv die Langzeitverletzten Fabrice Hansch, Max Scheuermann und Mika Schneider. Angeschlagen sind Timo Dauber, Kevin Richter und Luca Jozanovic. Adrian Rexhepi befindet sich im Aufbautraining. Ob Phil Schnegelsberg wieder dabei ist, ist noch unklar. Der 18-Jährige, der ein Zweitspielrecht besitzt, hat am Samstag mit den A-Junioren von Calden/Grebenstein ein schweres Spiel. Der Youngster zeigte in der Dörnberger Viererkette eine ausgesprochen solide Partie. „Phil hatte seine Seite gut im Griff“, bescheinigt Franke ihm eine gute Leistung.

„Die Leistung der gesamten Mannschaft in der Partie gegen die Upländer sei durchwachsen gewesen. Sicherheit war im Spiel zweier Schlechtstarter erste Devise, keiner wollte das erste Tor kassieren. „Beiden Teams fehlte es an Selbstbewusstsein“, so Franke. Hüben wie drüben operierte man vor allem in der ersten Halbzeit viel mit langen Bällen, um Ballverluste im Mittelfeld zu vermeiden. Auf Seiten des FSV wurden immer wieder Martin Stück und Pascal Kemper gesucht. Letztgenanntem glückte in der Nachspielzeit das 2:0. Rico Lotzgeselle hatte Dörnberg kurz nach der Pause per Foulelfmeter in Führung geschossen.

Dörnberg will am Sonntag auf vertrautem Boden sein Punktekonto weiter aufstocken. Dem FSV steht allerdings eine schwere Aufgabe bevor. „Eichenzell ist super in die Saison gestartet“, erklärt Franke, der mit dem Trainer der gegnerischen Mannschaft gemeinsam die B-Lizenz erwarb. Romeo Andrijasevic löste beim FC im Sommer Spielertrainer Sebastian Sonnenberger ab. „Romeo ist ein ganz feiner Kerl“, sagt Franke. „Er besitzt viele Kenntnisse und hat Fußballverstand.“

Eichenzell reist als Tabellensiebter ins Bergstadion und verlor jüngst unglücklich mit 1:2 gegen Barockstadt Fulda-Lehnerz II. David Wollny, laut Franke ein torgefährlicher Stürmer, verschoss kurz vor dem Ende einen Handelfmeter. „Wir haben Respekt vor Eichenzell, aber keine Angst.“

Mut machen die Ergebnisse aus der Vorsaison. Dörnberg gewann beide Begegnungen - ohne Robert Franke auf dem Spielbogen. (Joachim Hofmeister)