Gänsehaut pur in Istanbul

Von: Reinhard Michl

Teilen

Unter den Top Ten: Bei den U17-Ringerweltmeisterschaften in Istanbul belegte der Wolfhager Nick Eckenberger im Feld der 25 Teilnehmer den zehnten Platz. © Reinhard Michl

Wolfhagen – Für den in Wolfhagen lebenden Nick Eckenberger war es der bisherige Höhepunkt seiner sportlichen Karriere. Denn das 19-jährige Nachwuchstalent der Ringersparte des Vereins für Leibesübung (VfL) Wolfhagen war einer von vier Athleten des Deutschen Ringerbundes, der bei den U17-Weltmeisterschaften im türkischen Istanbul im fairen Wettstreit um Sieg und Platz auf die Matte ging – und das als amtierender deutscher A-Jugendmeister in der 60-Kilogramm-Klasse.

In dieser Klasse warfen in Istanbul insgesamt 25 Konkurrenten ihren Hut in den Ring. Für den Wolfhager „Mattenwolf“ ein unvergessliches Erlebnis, wobei er aber schon bei internationalen Titelkämpfen mit Rang fünf bei den U17-Europameisterschaften Erfahrungen sammeln konnte (wir berichteten).

In Istanbul startete Nick Eckenberger optimal in das Turnier, feierte in seinem ersten Mattenduell gegen seinen polnischen Gegner einen 2:1-Sieg. Im zweiten Kampf führte er lange gegen einen rumänischen Kontrahenten mit 1:0, musste sich am Ende aber nicht nur mit einem 2:2-Remis begnügen, sondern sein Gegner wurde von den Wertungsrichtern zum 3:2-Sieger erklärt.

Damit war Nick Eckenberger im Kampf um die Medaillen raus, belegte am Ende im 25-köpfigen Teilnehmerfeld der 60er-Klasse aber einen hervorragenden zehnten Platz.

Der Wolfhager „Mattenwolf“ war natürlich enttäuscht, aber auch selbstkritisch im Tenor mit seinem Trainer Otto Hajlik. „Wir wissen beide“, so Nick Eckenberger, „dass für mich mehr drin war.“

Bei der persönlichen Ursachenforschung ging er selbstkritisch mit sich ins Gericht. „Vom Kopf her war ich überhaupt nicht aufgeregt, voll dabei. Doch von der körperlichen Psyche hatte ich doch eine gewisse Blockade, kam irgendwie nicht in meine gewohnte Bewegung, konnte so, eigentlich mit einer meiner Stärken, nicht das nahtlose Zusammenspiel zwischen Kopf und Körper umsetzen. Wenn diese sportlichen und erfolgversprechenden Grundvoraussetzungen nicht reibungslos funktionieren, ist man eigentlich chancenlos. Wobei ich als Entschuldigung nicht gelten lasse, dass eine Weltmeisterschaft noch weitaus „brutaler“ ist als eine Europameisterschaft.“

Obwohl für Nick Eckenberger der Traum von einer Medaille nicht in Erfüllung ging, war der Wolfhager trotzdem stolz, sich weltweit unter den Top Ten platziert zu haben. „Allein das Ambiente und Flair einer Weltmeisterschaft mit immer rappelvollen Zuschauertribünen in der ringerverrückten Türkei löste bei mir Gänsehaut pur aus. Rundherum waren die Welttitelkämpfe für mich einfach fantastisch.“

Für Nick Eckenberger war es seine letzte Präsenz als A-Jugendlicher. Ab Januar 2024 geht er bei den Junioren auf die Matte und steht da Ende März 2024 in dieser Altersklasse vor seiner ersten großen Bewährungsprobe als Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft – nach hoffentlich erfolgreicher Sichtung sowie Qualifikation bei den Deutschen Meisterschaften in Frankfurt an der Oder.

Nick Eckenberger: „An diese Wettkampfstätte habe ich sehr gute Erinnerungen, bin ich da doch im vorigen Jahr deutscher A-Jugendmeister geworden.“ (Reinhard Michl)