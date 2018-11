Gäste jubelten bei den Derbys

Hofgeismar. Zwei Derbys standen im Blickpunkt der Handball-Bezirksoberliga. die Heimmannschaften Zierenberg und Reinhardswald mussten dabei den Gästen die Punkte überlassen.

Kirmes beflügelte Calden

Reinhardswald - Ahnatal/Calden 31:35 (17:17).Die HSG Reinhardswald hat wie in der Vorsaison das Derby gegen die HSG Ahnatal/Calden verloren. In den Schlussminuten hatten die Gäste etwas mehr zuzulegen und konnten mit 35:31 die Oberhand behalten. Vielleicht hat die anstehende Caldener Kirmes den Gästen dabei zusätzliche Kräfte verliehen. Sehr ausgeglichen verlief die erste Halbzeit. Nur einmal lagen die Gäste mit 5:3 in Front.

Ansonsten war es ein Spiel mit wechselnden Führungen. Dabei konnten die Reinhardswälder auch die blaue Karte gegen David Steffens in der 20. Minute beim Stand von 12:13 wegstecken. In der zweiten Halbzeit lagen die Gastgeber noch einmal mit 23:22 in Führung. Danach setzten sich die Gäste kurzzeitig auf 28:25 ab, doch kämpften sich die Hausherren durch Niklas Konze wieder auf ein Tor heran. Die Vorentscheidung fiel zwischen der 53. und 57. Minute, als sich Ahnatal/Calden durch Lars Most per Siebenmeter, Stefan Hermenau und Daniel Pächer auf 30:34 absetzten.

Martin Kwiatkowski verkürzte zwar noch auf 31:34, kassierte aber wenige Sekunden später seine dritte Zeitstrafe. Den letzten Treffer markierte in der Schlussminute Domenic Bier zum 31:35-Endstand.

Reinhardswald: Kaufmann, Weifenbach - Brandau (1), Dettmar, Steffens (3), Niemeier (6), H. Albrecht, F. Albrecht (1/1), Marv. Simon (1), Lange (2), Reuse (2), Konze (8), Kwiatkowski (2), Köster (5).

Ahnatal/Calden: Ledderhose, Schmidt - Pächer (9), Dietzsch (4), Most (5/5), Ködel (2), Schuldes (1), Hermenau (6), Bier (4), Brücker, Sonntag, Pilz (4).

Klare Pausenführung

Zierenberg - Hofgeismar/Grebenstein 30:33 (10:16).Die SHG Hofgeismar/Grebenstein hat das Derby beim Vierten HSC Zierenberg mit 33:30 gewonnen. In einem Spiel zweier ersatzgeschwächter Mannschaften fand Zierenberg nach nervösem Beginn besser ins Spiel und führte mit 4:2. Mit fünf Treffern in Folge wandelten die Gäste den Rückstand in eine 7:4-Führung um. Die SHG kontrollierte danach das Geschehen und konnten sich bis zur Pause bis auf sechs Tore absetzen.

Effektive SHG

Auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Gastgeber den besseren Start und verkürzten auf drei Tore. Das Spiel wurde nun ruppiger. Durch ihre bessere Effektivität konnte sich die SHG wieder bis auf sechs Tore absetzen. Zeitstrafen und nicht genutzte Chancen ließen den HSC aber noch einmal auf 29:31 herankommen. Nach einer Auszeit der Gäste scheiterte der beste HSC-Schütze Benjamin Rode mit einem Strafwurf am stark aufgelegten SHG-Torhüter Daniel Brand. Dennoch gelang durch Dennis Schindehütte zwei Minuten vor Schluss der 30:31-Anschlusstreffer und der Sieg war ernsthaft gefährdet. Der gut aufgelegte Henrik Schröder machte schließlich mit zwei Toren alles klar.

Tore Zierenberg:Rode (9), Spangenberg (5), Eckhardt (4), Schindehütte, Feller, A. Rudolph (je 3), S. Jakob (2), Weber (1).

Hofgeismar/Grebenstein: Erdmann, Brand - Lüdicke (4), Schröder (6), Kurth (2), Köster (4), Kramski (4), Kurban (4), Pötter, F. Fehling (2), Gerhold (6/1), P. Lielischkies (1). (zmw)