Geduld zahlt sich aus

Von: Michael Wepler

Sorgte für die Entscheidung: Weser/Diemels Henner Spatz (rechts, hier gegen Ludwig Deichmann und Gian Luca Masannek) erzielte in der Schlussphase das vorentscheidende 2:0 per Elfmeter. © Raphael Wieloch

Helmarshausen – Dank einer starken Schlussphase hat der Fußball-Kreisoberligist SG Weser/Diemel sein Heimspiel gegen den TSV Carlsdorf mit 2:0 (0:0) gewonnen.

Für SG-Trainer Jan Baruschka war es am Ende auch ein verdienter Sieg: „Wir hatten in der ersten Halbzeit einige Probleme mit dem schnellen Steffen Fried. Am Ende hatten wir aber konditionelle Vorteile.“ TSV-Trainer Jens Deppe bedauerte die nicht genutzten Chancen seiner Elf in der ersten Halbzeit: „Wir hatten die Chancen, hier etwas zu holen. In der zweiten Hälfte hat sich dann unsere knappe Personallage ausgewirkt.“

Die zahlreich angereisten Fans aus Carlsdorf sahen in der ersten Halbzeit mehrere gute Möglichkeiten ihrer Mannschaft. Nach der ersten Chance durch Silko Krahl war es gleich Fried, der sich im Strafraum gegen seine Gegenspieler durchsetzte, aber das lange Eck verfehlte (8., 18.).

Bei zwei weiteren Kontern konnte Fried jeweils im letzten Moment gestoppt werden (26., 40.). Dazu vergab Sascha Hellwig eine gute Chance. Für die Gastgeber sorgte erstmals Noah Budalic mit einem Schuss aus der zweiten Reihe für Gefahr, den TSV-Torhüter Marcel Thiele stark über die Latte lenkte (36.).

Auch in der zweiten Hälfte hatten die Gäste weitere Gelegenheiten durch Fried und Hellwig (55., 58.). Diese nicht genutzten Chancen sollten sich schließlich rächen. Für die SG köpfte zunächst Konstantin Moor eine Flanke auf den langen Pfosten über das Tor (61.).

Die nächste Chance ließen sich die Gastgeber aber nicht mehr entgehen. Dustin Genz konnte im Strafraum den Ball behaupten, zog in etwa auf Höhe des Elfmeterpunktes ab und traf zum 1:0 in die rechte untere Ecke (74.).

Diese Führung spielte der Spielgemeinschaft in die Karten, die bei den hohen Temperaturen mehr zuzulegen hatte. Nach einem Foul auf der rechten Strafraumseite an Moor war es Kapitän Henner Spatz, der per Elfmeter auf 2:0 erhöhte (82.). Thiele war zwar noch am Ball, konnte den Treffer aber nicht verhindern.

Danach hatten Spatz und Leon Piechowiak noch weitere Möglichkeiten, doch weitere Treffer hätten dem Spielverlauf nicht entsprochen. (Michael Wepler)